El Cholo Simeone se indignó por una pregunta sobre Julián Álvarez y cruzó a un periodista: "¿En serio?"

Julián Álvarez jugó los últimos 30 minutos en el durísimo 0-3 del Atlético y, tras el partido, Diego Simeone tuvo un tenso intercambio en conferencia. ¿Qué pasó?

El Atlético de Madrid recibió el primer cachetazo de la temporada y Diego Simeone no pudo ocultar su fastidio. El equipo fue goleado 4-1 ante Athletic Bilbao en San Mamés por la cuarta fecha de LaLiga, pero más allá de la autocrítica, el Cholo quedó indignado cuando le preguntaron por Julián Álvarez.

La consulta estuvo relacionada con una situación puntual ocurrida después del partido. La Araña había ingresado a los 58 minutos y, una vez terminado el encuentro, no se quedó en el campo de juego junto al resto de los suplentes que habían sumado pocos minutos.

El cruce de Simeone con un periodista en conferencia de prensa Todo esto, claro, potenciado por el frustrado pase del delantero argentino al Barcelona. Finalmente, la operación no se concretó y el campeón del mundo se quedará en Madrid pese a su deseo de emigrar.

“Salieron a entrenar los suplentes tras el partido y Julián no ha salido. ¿Cómo lo valoras?”, le preguntó un periodista al DT del Aleti. Simeone primero reaccionó con evidente sorpresa y repreguntó: “¿En serio?”. Luego, sin extenderse, cerró el tema: “No tengo nada que comentar”.