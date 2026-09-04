El mensaje optimista del Cholo Simeone tras confirmarse que Julián Álvarez se queda en el Atlético de Madrid

En la previa del duelo ante el Athletic Club de Bilbao, Simeone analizó todo lo que sucedió con Julián Álvarez en el mercado y lo que le depara esta temporada.

Después de muchas idas y vueltas, fuertes embates públicos de un club a otro y un clima muy hostil generado entre jugador, hinchada y dirigencia, finalmente Julián Álvarez se queda en el Atlético de Madrid y debió resignar su sueño de ir al Barcelona, al menos en este mercado de pases.

Ya reintegrado a los entrenamientos, se prepara para lo que será el duelo del sábado contra el Athletic Club de Bilbao. En la previa del encuentro, Diego Simeone, quien se ha pronunciado en reiteradas oportunidades mientras duró la novela, hizo este viernes una reflexión final sobre todo lo que sucedió en estos meses y lo que le depara a la Araña.

La reflexión del Cholo Simeone sobre lo que pasó con Julián Álvarez Carrusel Deportivo "Yo soy muy claro. Para mí la vida está llena de oportunidades. Y Julián tiene ahora una oportunidad para ajustar un montón de situaciones en su vida. Nosotros estamos todo el tiempo aprendiendo, pero desgraciadamente nos pasamos muchísimo tiempo juzgando. Hay que juzgar menos y preocuparse más en aprender", apuntó el Cholo en conferencia de prensa.

Tras esto, se mostró optimista respecto de lo que le espera a la Bestia de Calchín esta temporada: "Espero que esto le haya servido como un aprendizaje puro. Ahora tendrá que resolver todas estas situaciones internamente, espero que eso le haga mejor y que lo haga feliz. Es lo que queremos: que esté bien, contento y, obviamente, que nos dé goles".