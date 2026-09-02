Una figura del Barcelona bancó a Julián Álvarez tras confirmarse que se queda en el Atlético de Madrid

Dani Olmo, mediocampista del Barcelona, respaldó a Julián Álvarez y apuntó contra la actitud del Atlético de Madrid durante el mercado de pases.

Tras protagonizar la gran novela del mercado de pases, Julián Álvarez finalmente permanecerá en el Atlético de Madrid. Pese a sus expresos deseos de ir al Barcelona, el cuadro de la capital se negó rotundamente a establecer ningún tipo de negociación con los catalanes, mientras que el jugador desestimó las ofertas del Arsenal de Londres.

Todo lo sucedido alrededor de la Bestia de Calchín, con sus inumerables idas y vueltas, generó fuertes repercusiones en el mundo del fútbol y varios protagonistas de un lado y del otro se pronunciaron al respecto. Este miércoles le tocó el turno a Dani Olmo, figura blaugrana que viene de consagrarse campeón del mundo con España y que salió a bancar al ex River.

Dani Olmo bancó a Julián Álvarez @victor_nahe "Es un gran jugador, uno de los mejores del mundo, pero así es el fútbol. Hay cosas que pasan y otras que no. El club ha hecho un trabajo espectacular en el mercado", apuntó en primera instancia el mediocampista de 28 años en diálogo con la prensa al ser consultado por la Araña.

Luego, apuntó contra la postura del Atlético: "No lo entiendo, todos tenemos nuestros sueños. Julián fue claro en ese aspecto y luchó por sus sueños, pero hay situaciones externas que uno no puede controlar". Y sentenció: "La vida sigue y esto no frena. A nosotros nos espera un año muy bueno, seguro, y tenemos plantilla suficiente para competir".