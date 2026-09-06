Triunfazo de Godoy Cruz: sufrió de más, pero le ganó 2-1 a San Miguel y trepó a los primeros puestos

Con autoridad y fútbol, Godoy Cruz Antonio Tomba logró un importantísimo triunfo por 2-1 en su visita a San Miguel por la fecha 28 de la Primera Nacional . El equipo de Pablo De Muner jugó un primer tiempo perfecto y luego casi se complica por la expulsión de Martín Pino, pero aguantó el hombre de menos y cosechó su segundo triunfo al hilo que lo dejó, de momento, en la tercera posición de la Zona A con 46 puntos.

El Tomba salió decidido a tomar el protagonismo y rápidamente se instaló en campo rival. El Tomba manejó los tiempos, presionó alto y generó las mejores aproximaciones durante los primeros minutos, hasta que finalmente logró traducir ese dominio en el marcador.

La apertura llegó a los 26 minutos. Santiago Martínez recibió sobre la izquierda, encaró hacia el área y, cuando buscaba meterse en zona de definición, fue derribado por un defensor. El árbitro sancionó penal sin dudar y le dio al conjunto mendocino la posibilidad de ponerse arriba.

El encargado de ejecutarlo fue Martín Pino, quien regresó este domingo después de superar una lesión. El delantero no falló: sacó un derechazo cruzado, inatajable para el arquero, y marcó el 1-0.

Lejos de conformarse, los mendocinos siguieron buscando y ampliaron la diferencia antes del entretiempo. A los 38', Vicente Poggi se hizo cargo de un tiro libre desde larga distancia y sorprendió a todos con una ejecución perfecta. La pelota viajó directo al ángulo, impactó en el travesaño y picó detrás de la línea de gol. Golazo y 2-0 para Godoy Cruz .

El tiro libre de Poggi picó adentro y decretó el 2-0 de Godoy Cruz

El golazo de Vicente Poggi para el 2-0 de Godoy Cruz. Video: LPF Play

Parecía que estaba todo sentenciado en favor del Tomba, pero el panorama cambió por completo a los 18 minutos del complemento: Pino fue expulsado por un fuerte planchazo sobre un rival y dejó al equipo con diez jugadores cuando todavía quedaba mucho partido por delante.

San Miguel aprovechó rápidamente el hombre de más y fue en busca del descuento. A los 30', Bruno Nasta apareció en el área tras un tiro libre desde la derecha y ganó de cabeza para marcar el 1-2 con el que el local se ponía en partido.

Desde entonces, Godoy Cruz tuvo que resistir los embates del local y sufrió durante el tramo final, aunque también contó con algunas ocasiones claras para liquidar la historia. Pese al sufrimiento, logró mantener la ventaja hasta el final y se llevó una victoria que vale mucho más que tres puntos, porque le permiten seguir acercándose a la cima.

El minuto a minuto de San Miguel - Godoy Cruz