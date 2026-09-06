El Deportivo Maipú fue un poco más pero solo empató con Patronato en el Sperdutti

El Deportivo Maipú empató 0 a 0 con Patronato en un encuentro correspondiente a la vigésima octava fecha de la zona "B" de la Primera Nacional del fútbol argentino. El partido se desarrolló este domingo en el estadio Omar Higinio Sperdutti y contó con el arbitraje de Matías Billone Carpio.

Luego de caer en condición de visitante ante Colegiales, el Cruzado recibía en calle Vergara al Patrón con el objetivo de sumar tres puntos que le permitan mantenerse en puestos de clasificación al Reducido.

Así, el equipo de Mariano Echeverría -que no pudo estar en el banco de suplentes debido a una suspensión- tomó las riendas del partido desde el inicio. Procurando jugar por acabo, el local arrinconó a Patronato contra el arco custodiado por Alan Sosa.

Sin embargo, pese a contar con las mejores situaciones para abrir el marcador, el Botellero no pudo concretarlas y se fue al descanso igualando 0 a 0. El Patrón, por su parte, solo se dedicó a defender y se encomendó a algún contragolpe que nunca terminó de llegar.

Ya en el complemento, la tónica del partido no cambió demasiado. El Cruzado intentaba dominar, pero sin terminar de lastimar a su rival, y el visitante esperaba alguna chance para sorprender a la defensa local.

Con Enzo Pérez como eje de su juego, el Deportivo Maipú casi que monopolizó la posesión de la pelota. Debido a la falta de profundidad en sus ataques, y con el final del encuentro cada vez más el local buscó algunas veces de media distancia. En el mejor momento del Cruzado, Saccone desperdició una chance inmejorable para darle el triunfo al Botellero.

En el último tramo del partido, Patronato se animó a atacar y tuvo alguna situación para ganarlo. La más clara fue la última jugada del partido, pero emergió la figura de Nahuel Galardi para quedarse con lo que era el triunfo visitante.

Con este resultado, el Deportivo Maipú suma 39 unidades y se ubica en la octava posición de la zona "B" de la Primera Nacional, todavía en zona de clasificación al Reducido. El próximo compromiso del Cruzado será en condición de visitante, ante Almagro.

El minuto a minuto de Deportivo Maipú-Patronato