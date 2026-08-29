Deportivo Maipú no pudo mantener el envión y perdió 1-0 en su visita a Colegiales

Deportivo Maipú cayó ante Colegiales en el Libertarios Unidos por un desafortunado gol en contra de Nahuel Galardi tras un buen remate de Facundo Montiel.

Por la fecha 27 de la Primera Nacional 2026, Deportivo Maipú no logró obtener su tercer triunfo consecutivo y dejó pasar una oportunidad de asentarse en los primeros puestos del Reducido de la Zona B al caer 1-0 contra Colegiales este sábado en condición de visitante en el Estadio Libertarios Unidos.

En un partido en el que el Tricolor fue superior a lo largo de los 90 minutos, especialmente en los 45' iniciales, se quedó con el triunfo a 15' del final por un desafortunado gol en contra de Nahuel Galardi, que venía siendo una de las figuras del partido y había salvado su arco en varias oportunidades.

El desafortunado gol en contra de Galardi para el 1-0 de Colegiales #Colegiales | GOOOL del #Tricolor



#Montiel pone el 1 a 0 ante el #Maipú#Ascenso #Cole #Siemprecole #ZonaNorte #Munro #Gol #PrimeraNacional #Fecha27 pic.twitter.com/scErn6JeiK — Franco Canevaro (@FranCanevaro93) August 29, 2026 Cole arrancó mucho mejor el primer tiempo, con intensidad en ataque y más llegadas. A los 10', Galardi atajó un peligroso cabezazo de Mauro Albertengo y evitó el 0-1. Con el avanzar del partido, el Cruzado llegó a tener algunos acercamientos al área rival. Sin embargo, el local siguió siendo el dominador del juego, aunque le faltó eficacia para aprovechar todas las oportunidades que fabricó. Aún así, la más clara antes del descanso la tuvo el equipo de Mariano Echeverría, con un remate de Franco Saccone que se estrelló en el travesaño.

El complemento empezó apagado, sin que ninguno de los dos elencos pudiera lastimar al otro, más allá de un remate de Albertengo para los de Munro ni bien regresaron de los vestuarios. Recién a los 75 minutos, Facundo Montiel sacó un potente remate de larga distancia que se estrelló en el palo y el rebote impactó en la espalda de Galardi, que terminó metiéndola con mucha mala suerte en su propio arco.

El gol que le anularon a Maipú por offside de Saccone "Offside"



Por el gol que le anularon a Deportivo Maipú ante Colegiales. pic.twitter.com/Bajq8YTZp4 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 29, 2026 Maipú llegaba al empate a los 83’ tras un palo de Juan Cruz Giacone y un posterior remate a la red de Saccone, pero el tanto fue anulado por un fino offside. El 7 volvió a tener la oportunidad de anotar el 1-1 en tiempo de descuento con un peligroso cabezazo en el área chica, pero el esférico se fue levemente desviado a la derecha.