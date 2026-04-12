Deportivo Maipú derrotó 3-1 a Colegiales y volvió a la victoria en el debut de Mariano Echeverría como DT

Juan Pablo Gobetto abrió la cuenta y Marcelo Eggel estiró la cuenta por duplicado para Deportivo Maipú, que volvió a festejar después de 4 derrotas seguidas.

Fausto Montero, volante central de Maipú, maneja el balón ante la marca de Franco Zicarelli (10). El Cruzado vuelve a la victoria.

Deportivo Maipú superó 3-1 a Colegiales por la fecha 9 de la Primera Nacional, en el debut de Mariano Echeverría como entrenador tras reemplazar a Alexis Matteo. El encuentro se jugó en el estadio Omar Higinio Sperdutti, con arbitraje de Lucas Cavallero y transmisión en vivo de LPF Play.

Juan Pablo Gobetto, a los 20 minutos del primer tiempo, y Marcelo Eggel, a los 9 del complemento, marcaron los goles del Cruzado, mientras que para la visita igualó transitoriamente Leonardo González al minuto del complemento.

A los 19 minutos del primer tiempo, Maipú abrió el marcador. Franco Saccone desbordó por la derecha, dejó a su marca en el área y metió un centro peligroso que encontró a Juan Pablo Gobetto, quien la empujó en el área chica para el 1 a 0.

El 1-0 de Gobetto para Deportivo Maipú El gol de Gobetto para Maipú ante Colegiales El gol de Gobetto para Maipú ante Colegiales. LPF Play En el arranque del complemento, a los 37 segundos, Colegiales llegó al empate. Tras un envío largo desde la izquierda, Leonardo González anticipó en el área y la empujó debajo del arco para sellar el 1 a 1.

Colegiales empató ¡a los 40 segundos del complemento! Embed "40 segundos"



Porque Colegiales le igualó el partido a Deportivo Maipú en el arranque del segundo tiempo. pic.twitter.com/sd1iPJARUx — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) April 12, 2026 Deportivo Maipú respondió rápido y a los 9 minutos volvió a ponerse en ventaja. Tras un remate desde afuera del área de Gobetto, la pelota se desvió en un defensor dentro del área, descolocó al arquero y se transformó en el 2 a 1 para el local.