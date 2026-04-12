Deportivo Maipú derrotó 3-1 a Colegiales y volvió a la victoria en el debut de Mariano Echeverría como DT
Juan Pablo Gobetto abrió la cuenta y Marcelo Eggel estiró la cuenta por duplicado para Deportivo Maipú, que volvió a festejar después de 4 derrotas seguidas.
Deportivo Maipú superó 3-1 a Colegiales por la fecha 9 de la Primera Nacional, en el debut de Mariano Echeverría como entrenador tras reemplazar a Alexis Matteo. El encuentro se jugó en el estadio Omar Higinio Sperdutti, con arbitraje de Lucas Cavallero y transmisión en vivo de LPF Play.
Juan Pablo Gobetto, a los 20 minutos del primer tiempo, y Marcelo Eggel, a los 9 del complemento, marcaron los goles del Cruzado, mientras que para la visita igualó transitoriamente Leonardo González al minuto del complemento.
A los 19 minutos del primer tiempo, Maipú abrió el marcador. Franco Saccone desbordó por la derecha, dejó a su marca en el área y metió un centro peligroso que encontró a Juan Pablo Gobetto, quien la empujó en el área chica para el 1 a 0.
El 1-0 de Gobetto para Deportivo Maipú
En el arranque del complemento, a los 37 segundos, Colegiales llegó al empate. Tras un envío largo desde la izquierda, Leonardo González anticipó en el área y la empujó debajo del arco para sellar el 1 a 1.
Colegiales empató ¡a los 40 segundos del complemento!
Deportivo Maipú respondió rápido y a los 9 minutos volvió a ponerse en ventaja. Tras un remate desde afuera del área de Gobetto, la pelota se desvió en un defensor dentro del área, descolocó al arquero y se transformó en el 2 a 1 para el local.
Marcelo Eggel convirtió el segundo para el Cruzado
A los 30 minutos, el Cruzado estiró la diferencia. Marcelo Eggel sacó un zurdazo desde afuera del área, rasante y contra el palo, para marcar el 3 a 1 y llevarle tranquilidad al equipo del Flaco Echeverría.
Doblete del "Chelo" Eggel para asegurar el triunfo de Maipú
El triunfo le permitió al Cruzado cortar una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas, que había derivado en la salida de Alexis Matteo, y volver a sumar de a tres después de cinco partidos sin victorias.
Además, el Botellero logró salir del último puesto de la tabla: alcanzó los 7 puntos y quedó penúltimo, igualado con Colegiales, que ahora cierra la clasificación por diferencia de gol.
En la próxima fecha, Deportivo Maipú saldrá de Mendoza y viajará a Paraná para enfrentar a Patronato, que viene de vencer 1 a 0 a Almagro en condición de visitante.