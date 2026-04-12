Con gol de Lencioni, Gimnasia rescató un punto en su visita a Platense en Vicente López

El Lobo perdía desde el minuto 14, pero encontró el 1-1 final a los 29' del ST en un partido bravísimo. Con este resultado, quedó lejos de los puestos de playoffs.

Gimnasia empató ante Platense por la fecha 14 del Apertura.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza empató 1-1 ante Platense en el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura. En una parada bravísima en Vicente López, el equipo de Darío Franco encontró la igualdad en el complemento y, aunque estuvo cerca de ganarlo en tiempo de descuento, terminó rescatando un punto importante cuando parecía todo perdido.

El bombazo de Nasif para el 1-0 de Platense La apertura del marcador para el Calamar llegó a los 15 minutos del primer tiempo, cuando Tomás Nasif hizo un golazo al definir con un fuerte remate en el borde del área para terminar una contra inmejorable.

Tomás Nasif marcó el 1-0 de Platense ante Gimnasia de Mendoza. Tomás Nasif marcó el 1-0 de Platense ante Gimnasia de Mendoza. Video: TNT Sports El gol de Lencioni para el empate de Gimnasia en Vicente López Ya en el complemento, Gimnasia llegó a la igualdad a la media hora a través de Facundo Lencioni, quien definió en el área chica con una tremenda volea después de una pifia del defensor rival Eugenio Raggio.

Facundo Lencioni puso el empate de Gimnasia de Mendoza ante Platense. Facundo Lencioni puso el empate de Gimnasia de Mendoza ante Platense. Video: TNT Sports Con este resultado, el Lobo mendocino rescató un sufrido punto que le permite llegar a las 13 en la Zona y tomar respiro con respecto a la zona de descenso, aunque sigue lejos de los puestos de clasificación a los playoffs.

En la próxima fecha, los dirigidos por Franco recibirán Lanús en el Víctor Legrotaglie: será el lunes 20 de abril a las 21:45.