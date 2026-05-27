En vivo: Platense vence 1-0 a Corinthians en Brasil y se está metiendo en octavos de final de la Libertadores

Platense, que juega en Brasil por primera vez en su historia, visita a Corinthians con la misión de ganar para meterse en octavos. Si empata o pierde, a rezar.

Platense sorprende en Brasil y le gana al Corinthians con un penal convertido por Franco Zapiola.

Platense le gana 1-0 a Corinthians de Brasil, por la sexta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores y está consiguiendo una histórica clasificación a los octavos de final del torneo de clubes más importante de América.

El mediocampista Franco Zapiola marcó el 1-0 para Platense ante Corinthians de Brasil, a los 21 minutos de juego. Desde el punto penal, el ex Estudiantes de La Plata remató cruzado a la izquierda ante el vuelo a la derecha del arquero Hugo Souza.

A instancias del VAR, el árbitro venezolano Alexis Herrera sancionó penal para Platense a raíz de una clara mano del argentino Rodrigo Garro.

El gol de Zapiola para el 1-0 de Platense en Brasil Zapiola cambió penal por gol para poner el 1-0 de Platense Zapiola cambió penal por gol para poner el 1-0 de Platense ESPN

Noticia en construcción.