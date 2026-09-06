Con un gol sobre la hora, Newell's amargó al Central de Di María y el clásico rosarino terminó 1-1

Gastón Ávila le daba el triunfo al Canalla y hacía delirar al Gigante de Arroyito, pero Matías Cóccaro decretó el empate en la última jugada del partido.

El festejo de Cóccaro y los jugadores de Newell's en el gol agónico a Rosario Central.

Newell’s rescató un agónico empate 1-1 en el clásico ante Rosario Central disputado este domingo en el estadio Gigante de Arroyito, válido por la octava fecha del Torneo Clausura.

El elenco comandado por Jorge Almirón ganaba durante gran parte del duelo, pero sobre el cierre los rojinegros lograron poner las tablas en el resultado con un gol, en principio anulado, que finalmente fue convalidado luego del trazado de líneas en el VAR.

Con suspenso: el gol de Cóccaco para el empate agónico de Newell's en el clásico ante Central ¡¡EL GOL AGÓNICO QUE LE DA EL EMPATE A NEWELL’S EN EL CLÁSICO!! El Zorro Cóccaro definió ante la salida de Ledesma y sentenció el 1-1 vs. Rosario Central tras la revisión del VAR. pic.twitter.com/7C5Ow8wWKV — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2026 En un desarrollo bastante apagado del partido, los goles del mismo le pusieron más emoción al clásico rosarino. Luego de un tiro de esquina desde la izquierda de Jaminton Campaz, la pelota quedó en el aire dentro del área y el defensor Gastón Ávila remató con un zurdazo de volea para clavarla en el ángulo superior derecho del arquero Josue Reinatti.

De esta manera, el Canalla se fue al descanso con ventaja en el marcador y un duro golpe al rival, ya que el tanto sucedió en los últimos instantes de la etapa inicial.

Cuando parecía que la partida terminaría en una nueva victoria del elenco local, apareció Matías Coccaro, con algo de suspenso, para rescatar un punto a favor de la Lepra. El delantero con pasado en Huracán recibió la pelota dentro del área, a pase de Ignacio Ramírez, y punteó la pelota por debajo del arquero Conan Ledesma.