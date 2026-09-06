El DT de San Pablo avisó cómo buscará ganarle a Boca en la Bombonera: "Es un clásico sudamericano"

Dorival Júnior, DT de San Pablo, habló después del triunfo ante Atlético Mineiro y aseguró que San Pablo ya tiene la mirada puesta en Boca.

San Pablo, el rival que Boca enfrentará el próximo martes por los cuartos de final de ida de la Sudamericana.

San Pablo llega con el ánimo en alto al duelo con Boca por la Copa Sudamericana. El equipo paulista derrotó 2-0 a Atlético Mineiro por el Brasileirao y, apenas terminado el partido, Dorival Júnior dejó en claro que su cabeza ya está puesta en el encuentro del próximo martes en la Bombonera. El entrenador sabe que conseguir un buen resultado en la ida puede ser determinante para afrontar la revancha en Brasil.

"Es muy difícil decir algo de cara a dentro de una semana. Tenemos que ir viendo cada jornada. El partido de hoy está directamente relacionado con lo que haremos el martes, no hay forma de separar una cosa de la otra", explicó Dorival. San Pablo tendrá una agenda exigente, ya que después del choque con Boca también deberá enfrentar a Palmeiras por el campeonato brasileño, pero el técnico priorizó el compromiso internacional.

Dorival Júnior palpitó el partido ante Boca por Copa Sudamericana “Es un partido crucial, sumamente importante, un clásico sudamericano. Creo que todos conocemos un poco la historia de ambos equipos. No tengo dudas de que tendremos dos partidos complicados. Tendremos que llegar a nuestro límite, a nuestro máximo, en busca de la clasificación”, aseguró Dorival.

“Lo más importante ahora es el partido del martes; tenemos que concentrar todos nuestros esfuerzos en ese encuentro para poder tener un gran juego allí”, aseguró el entrenador. La frase refleja la importancia que San Pablo le asigna a la visita al Xeneize, en una serie que comenzará en Buenos Aires y se definirá en territorio brasileño.

Dorival también destacó el rol que vienen teniendo los hinchas de San Pablo en el buen momento del equipo, que consiguió ganar sus últimos 2 partidos. “Lo que nos ha inspirado es la participación de los aficionados; cuando los seguidores del São Paulo apoyan al equipo, se vuelven fundamentales para el resultado de cualquier partido”, manifestó. El técnico recordó además experiencias anteriores y pidió mantener ese respaldo: “Espero que continuemos así, que podamos corresponder a la confianza de los aficionados”.