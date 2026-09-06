El dramático mensaje de Colapinto tras cruzar la bandera a cuadros y la reacción inmediata de Alpine

Franco Colapinto cruzó la bandera a cuadros en Monza y lo primero que hizo fue pedir perdón . No hubo celebración por haber recuperado siete posiciones ni alivio por volver a sumar puntos. El argentino estaba profundamente frustrado por el error que lo había sacado de una carrera en la que había llegado a ocupar el tercer puesto y sentía que había dejado escapar una oportunidad importante .

La escena quedó reflejada en la comunicación por radio con su ingeniero, Stuart Barlow . Apenas terminó la carrera, Colapinto fue directo con su autocrítica: “Perdón Stu, estoy muy decepcionado conmigo mismo . Perdón, perdón. Un idiota”. La dureza de sus propias palabras reflejan cuánto pesó lo ocurrido en una jornada en la que Alpine demostró tener ritmo para pelear más adelante.

El argentino tuvo una largada extraordinaria en el relanzamiento después de la bandera roja y avanzó hasta la tercera posición. Sin embargo, poco después perdió el control de su monoplaza y terminó en la grava , lo que lo hizo retroceder hasta el 16° lugar. A partir de allí comenzó una remontada que, aunque le permitió llegar hasta el noveno puesto y sumar dos puntos, no consiguió cambiar su estado de ánimo .

Barlow intentó inmediatamente llevarlo hacia una lectura diferente de la carrera. “Amigo, vamos. Pensemos acerca de lo positivo acá. P9”, le respondió. Pero Colapinto siguió concentrado en lo que consideró una oportunidad perdida: “Merecíamos más Stu”.

Su ingeniero eligió poner en primer plano lo que el argentino consiguió después del golpe. “Terminaste P9 con un manejo increíble hoy. Arrastraste un poco de daño ahí, manejaste muy muy bien y volviste a P9. De vuelta en Q3, de vuelta en los puntos. Bajaste a P16 y volviste a P9, casi terminás en P8”, destacó Barlow .

La respuesta de Colapinto volvió a ser una disculpa: “Sí, perdón”. Para entonces, Barlow entendió que seguir repasando el error no iba a cambiar lo ocurrido y buscó cerrar la conversación sobre Monza: “Concentrémonos en la próxima carrera”.

La radio de Colapinto con su ingeniero tras finalizar P9 en Monza

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El respaldo de Alpine después de la remontada

Colapinto todavía necesitó expresar una última vez su pesar: “Perdón por lo de hoy”. La respuesta de Barlow fue clara y buscó quitarle peso a esa culpa: “Amigo, nada de disculpas. Hacemos esto todos juntos”. El ingeniero también puso en perspectiva los dos aspectos que, pese al error, marcaron el fin de semana: “Volvimos a sumar puntos, volvimos a la Q3, ¿ok? Eso es lo más importante hoy”.

El último mensaje fue todavía más personal. Barlow le pidió que valorara lo que había hecho después de quedar relegado al fondo de la clasificación: “Creo que podés estar muy orgulloso de esta remontada, nosotros lo estamos acá”.