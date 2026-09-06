Franco Colapinto recibió un inesperado castigo en el Gran Premio de Italia: el motivo

Franco Colapinto fue sancionado por los comisarios de la FIA en Monza por un particular motivo y sumó su primera reprimenda de la temporada.

Franco Colapinto recibió su primera reprimenda de la temporada en el GP de Italia.

Franco Colapinto recibió una reprimenda de los Comisarios Deportivos durante el Gran Premio de Italia. El argentino fue sancionado por una maniobra realizada durante un ensayo de largada, en la que no cumplió con las instrucciones establecidas por el Director de Carrera.

Según explicaron las autoridades, el piloto de Alpine infringió el Artículo 12.2.i del Código Deportivo Internacional. La situación se produjo cuando Colapinto realizó el procedimiento de práctica de largada y, posteriormente, no respetó el carril correspondiente a la salida de boxes.

Colapinto recibió la primera reprimenda de la temporada por una maniobra durante el ensayo de largada En concreto, los Comisarios de la FIA señalaron que el argentino “realizó un ensayo de largada y posteriormente no se mantuvo en el carril de salida de boxes, cruzando la línea blanca”. Por ese motivo, decidieron aplicarle una reprimenda, sin consecuencias inmediatas sobre su posición en la grilla.

Colapinto recibió la primera reprimenda de la temporada por una maniobra durante el ensayo de largada. www.francolapinto.com La sanción representa la primera reprimenda que recibe Colapinto durante la temporada 2026. El dato no es menor debido al sistema disciplinario de la Fórmula 1: cuando un piloto acumula cinco reprimendas, recibe automáticamente un recargo de diez lugares en la grilla de partida del siguiente Gran Premio.