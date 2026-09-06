La particular reacción de los hinchas de Rosario Central en el homenaje a Messi ¡en pleno clásico ante Newell's!

El Gigante de Arroyito mostró sentimientos encontrados a la hora de rendirle tributo al capitán argentino por su fuerte vínculo con la Lepra. El video.

Para este fin de semana, la AFA dispuso parar los partidos de todas las categorías del fútbol argentino al minuto 10 para rendirle homenaje a Lionel Messi, quien el lunes pasado anunció su retiro de la Selección. Y justo dio la casualidad de que este domingo se jugaba el clásico entre Rosario Central y Newell's en el Gigante de Arroyito.

En ese contexto, todas las miradas estaban puestas en cómo iban a reaccionar los hinchas del Canalla, teniendo en cuenta el fuerte vínculo que tiene el astro argentino con la Lepra, su eterno rival. Lo cierto es que la escena tuvo sentimientos encontrados y respuestas divididas.

Algunos se pusieron de pie y acompañaron con aplausos para Messi por todo lo que le dio a la Albiceleste, mientras que otros eligieron no sumarse y aprovecharon ese momento para ovacionar a Ángel Di María. “¡Fideo, Fideo!”, fue el grito que bajó desde las tribunas.

Video: así fue el homenaje a Messi en la cancha de Rosario Central El homenaje a Lionel Messi en Rosario Central-Newell's. Video: TNT Sports No obstante, el propio referente canalla enseguida marcó el marcó el camino y fue el primero en comenzar a aplaudir a la Pulga. Claro que sus compañeros siguieron inmediatamente su gesto mientras el encuentro quedaba momentáneamente en pausa.