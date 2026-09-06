Deportivo Maipú recibe a Patronato y debe sumar para seguir en reducido

El Cruzado recibe este sábado al Patrón entrerriano, con la necesidad de ganar para continuar metido en la zona de clasificación.

Desde las 16, Deportivo Maipú recibe este sábado a Patronato de Paraná por la 28° fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El equipo de Mariano Echeverría debe ganar para sostenerse en la zona de reducido y recuperarse tras la última derrota. Dirige Matías Billone.

El equipo de calle Vergara viene de caer en Munro frente a Colegiales por 1 a 0 y de esta manera quedó 8° con 38 puntos, aferrándose al último boleto rumbo al reducido. El Cruzado suma los mismos puntos que San Martín de San Juan, aunque mantiene una mejor diferencia de gol que el Verdinegro. Mirando hacia arriba, el Botellero se ubica a 13 puntos del inesperado líder de la zona, Tristán Suárez.

Deportivo Maipú viene de caer en su visita a Colegiales. Prensa Colegiales Del otro lado, Patronato viene de caer 1 a 0 frente a Almagro en Paraná y se comprometió aún más en la lucha por la permanencia: el elenco entrerriano marcha 16° con 28 puntos, apenas un punto por encima de Chacarita, hoy en zona de descenso.

Probables formaciones Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Aarón Agüero, Juan Pablo De la Reta; Mirko Bonfigli, Enzo Pérez, Juan Pablo Gobetto; Tomás Silva, Franco Saccone, Lisandro Cabrera. DT: Mariano Echeverría.