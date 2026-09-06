José Montesano alertó por la crisis en el deporte nacional: "No tiene financiamiento y se bañan con agua fría"

El reconocido relator de vóley pasó por MDZ para analizar el complejo presente del deporte nacional, la desprotección a los atletas olímpicos y la clave de su impronta frente al micrófono.

Montesano reveló que en su reciente visita a la Selección argentina de vóley en el CeNARD observó que los jugadores terminaron de entrenar y no tenían agua caliente para bañarse.

En una charla íntima y profunda en la redacción de MDZ, José "El Mosquito" Montesano —voz emblemática del vóley y de las grandes gestas olímpicas— analizó la dura realidad que atraviesan los atletas argentinos. Con la calidez que lo caracteriza, repasó la falta de apoyo estatal, el éxodo prematuro de juveniles, la actualidad de las selecciones de vóley y el costado humano que transformó su manera de relatar tras superar el cáncer.

Mirá la entrevista completa a José "El Mosquito" Montesano en MDZ MDZ La crisis del deporte argentino y la desprotección al atleta Montesano fue contundente respecto a la política deportiva actual y la pérdida de financiamiento estatal que anteriormente garantizaba la preparación de alto rendimiento. En ese sentido, criticó la quita del aporte directo del 1% al ENARD que financiaba viajes y logística, señalando que las becas vigentes ya "no alcanzan para vivir" y que deportistas tanto individuales como de conjunto se ven obligados a recurrir a la autogestión y a la difusión propia para costear su participación en mundiales o torneos internacionales.

MDZ Esta precarización se refleja directamente en el día a día de las delegaciones nacionales, donde la falta de insumos y presupuesto afecta incluso las condiciones básicas de entrenamiento. Como ejemplo de esta situación, el relator reveló que en su reciente visita a la Selección argentina de vóley en el CeNARD observó con indignación que los jugadores terminaron de entrenar y no tenían agua caliente para bañarse, un hecho que catalogó como una falta de respeto, e ilustró el mismo panorama con el equipo de vóley sentado, cuya delegación debió organizar colectas para poder viajar a competir a su respectivo Mundial.

Éxodo temprano, semillero y la paradoja del recambio En relación con los próximos compromisos internacionales, Montesano analizó el apretado calendario que afrontarán los seleccionados nacionales de cara al Sudamericano de Voley de septiembre, certamen clave que otorga plazas tanto para el Mundial como para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Al disputarse junto con los Juegos Odesur, el relator anticipó que los cuerpos técnicos deberán armar un equipo alternativo o "mix", debido a la dificultad para conseguir la cesión de las principales figuras que militan en los clubes del exterior.

Respecto al panorama del vóley femenino, el periodista celebró el notable crecimiento individual de "Las Panteras", sustentado por la presencia de jugadoras en ligas de primer nivel como las de Italia, Turquía y Brasil. Tras la reciente obtención de la medalla de bronce, destacó este salto de calidad individual, aunque remarcó que el gran desafío pendiente para el seleccionado de mujeres sigue siendo sumar un mayor rodaje y roce competitivo a nivel de equipo en el plano internacional.