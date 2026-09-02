Clásico del trail running argentino: Natural Race en Ciudad de Mendoza
Llega la quinta edición de la Natural Race: el desafío de unir la montaña y la capital mendocina a través del trail running. Habrá miles de corredores.
La Natural Race no es una carrera más de trail running en el calendario de Argentina. Se trata de una clásica competencia que se desarrolla en la capital de Mendoza, con base en el Parque Deportivo de Montaña que se encuentra detrás del Cerro de la Gloria. Este año unirá Potrerillos con nuestra Capital reuniendo a miles de deportistas.
Así, se desarrollará esta carrera el domingo 27 de septiembre con seis distancias adaptadas a diferentes niveles de competición. La Travesía, la variante más larga, conectará Potrerillos con el Teatro Griego Frank Romero Day, en una jornada que combinará deporte, turismo y naturaleza.
Esta prestigiosa carrera es organizada por Vaypol y cuenta con el apoyo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza en su quinta edición. Es, sin dudas, una de las carreras más convocantes de la región, pues reúne a miles de corredores en una jornada centrada en el deporte, la aventura y los paisajes característicos de la geografía mendocina.
El trail running y su impacto en el turismo
En esta oportunidad, la Natural Race amplía sus alternativas con seis circuitos disponibles de 7K, 12K, 15K, 21K, 42K y 60K, pensados para responder a las expectativas tanto de quienes se inician en las carreras de trail running como de atletas con experiencia en pruebas de larga distancia.
Según Ulpiano Suarez, intendente de Capital, “desde lo organizativo, quiero destacar esta articulación con Vaypol, una pyme familiar que va a cumplir 30 años y que genera empleo. Esta carrera es idea de ellos y no dudamos en acompañarlos porque está en sintonía con los ejes de gestión municipal como promover las actividades deportivas al aire libre”.
Suarez destaca la importancia del evento para el turismo, pues “van a venir miles de corredores con sus familias y amigos para alojarse, comer y conocer nuestra ciudad. Esto beneficia a quienes forman parte de la matriz productiva y la generación de empleo. Estamos convencidos de que el turismo deportivo es muy importante, por eso apoyamos”.
Los circuitos a conquistar
Este año, hay un trazado que conecta la precordillera con la Ciudad. El atractivo especial de la Natural Race estará centrado en La Travesía, para las modalidades Ultra 60K y Maratón 42K. Estas categorías tendrán su largada en la costa norte del Dique Potrerillos para adentrarse en la precordillera atravesando puntos icónicos como la Pampa de los Ñangos, el Cerro Alfalfar y el Puesto del Indio, hasta desembocar en el corazón de la Capital.
El Teatro Griego Frank Romero Day funcionará como epicentro general del evento: allí se concentrará la meta de todas las distancias, los puntos de asistencia, las propuestas operativas para el público y la cobertura del espectáculo deportivo. La actividad en el predio comenzará desde las 6 hs y se extenderá durante todo el domingo.
La carrera se transmitirá en vivo mediante el canal de YouTube de RunningVa, con tomas aéreas, cobertura en tramos clave y testimonios de las y los protagonistas. Todavía hay tiempo para inscribirse haciendo clic aquí. Los kits se entregarán el día anterior en la Nave Cultural. Los cupos son limitados.