Clásico del trail running argentino: Natural Race en Ciudad de Mendoza

Llega la quinta edición de la Natural Race: el desafío de unir la montaña y la capital mendocina a través del trail running. Habrá miles de corredores.

La Natural Race no es una carrera más de trail running en el calendario de Argentina. Se trata de una clásica competencia que se desarrolla en la capital de Mendoza, con base en el Parque Deportivo de Montaña que se encuentra detrás del Cerro de la Gloria. Este año unirá Potrerillos con nuestra Capital reuniendo a miles de deportistas.

Así, se desarrollará esta carrera el domingo 27 de septiembre con seis distancias adaptadas a diferentes niveles de competición. La Travesía, la variante más larga, conectará Potrerillos con el Teatro Griego Frank Romero Day, en una jornada que combinará deporte, turismo y naturaleza.

Esta prestigiosa carrera es organizada por Vaypol y cuenta con el apoyo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza en su quinta edición. Es, sin dudas, una de las carreras más convocantes de la región, pues reúne a miles de corredores en una jornada centrada en el deporte, la aventura y los paisajes característicos de la geografía mendocina.

La Natural Race reúne a miles de fans del trail running. Foto Gentileza Capital El trail running y su impacto en el turismo En esta oportunidad, la Natural Race amplía sus alternativas con seis circuitos disponibles de 7K, 12K, 15K, 21K, 42K y 60K, pensados para responder a las expectativas tanto de quienes se inician en las carreras de trail running como de atletas con experiencia en pruebas de larga distancia.

Según Ulpiano Suarez, intendente de Capital, “desde lo organizativo, quiero destacar esta articulación con Vaypol, una pyme familiar que va a cumplir 30 años y que genera empleo. Esta carrera es idea de ellos y no dudamos en acompañarlos porque está en sintonía con los ejes de gestión municipal como promover las actividades deportivas al aire libre”.