Llega el Zonda a Mendoza este miércoles y la temperatura se dispara hasta los 27°

El viento Zonda será protagonista este miércoles en Mendoza, con ráfagas de más de 70 km/h y una tarde mucho más cálida.

El viento Zonda llegará este miércoles a Mendoza con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Este miércoles llega el viento Zonda a Mendoza y se espera una jornada bastante más cálida, casi de verano. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 27° y una mínima de 9°

Para el Gran Mendoza se espera poca nubosidad y una jornada bastante más cálida que la del martes. Con la llegada del Zonda, el ambiente se volverá más seco y la temperatura puede subir de manera repentina durante la tarde. Se recomienda mantenerse hidratado y no salir del hogar si se puede.

Por la llegada del viento Zonda el SMN lanzó una alerta amarilla en la que anticipa "velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h". El fenómeno también puede provocar reducción de la visibilidad y condiciones de muy baja humedad. Además del Gran Mendoza, los otros departamentos afectados por las ráfagas de aire caliente serán Tunuyán, Tupungato, San Carlos, General Alvear, Malargüe y San Rafael.

Después de los 27° del miércoles, un frente frío hará bajar con fuerza la temperatura en Mendoza. SMN En la cordillera, en tanto, se esperan nevadas débiles durante la jornada. El panorama cambiará nuevamente el jueves con el ingreso de un frente frío, que provocará un marcado descenso de la temperatura.

Para ese día se espera una máxima de apenas 19°, cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sur. También podrían registrarse precipitaciones durante la madrugada en el sur provincial y nevadas débiles en la cordillera.