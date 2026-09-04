La durísima respuesta del jefe de McLaren a Briatore tras las fuertes acusaciones por corrupción en la F1

El jefe de McLaren reaccionó a los fuertes dichos de Briatore sobre uno de los jueces que intervino en el fallo que le quitó a Gasly el podio en Mónaco.

La resolución de la Corte Internacional de Apelación de la FIA por el caso de Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco desató un inesperado enfrentamiento entre Flavio Briatore y Andrea Stella, jefe de McLaren, durante la conferencia de prensa oficial de este viernes en Monza. El fallo que restituyó las dos penalizaciones de cinco segundos al piloto de Alpine derivó en una fuerte discusión pública entre los representantes de dos de las escuderías involucradas.

Horas después de conocerse la decisión, Briatore apuntó contra Filippo Marchino, uno de los cuatro jueces que participaron de la audiencia, y puso en duda su independencia al asegurar que mantenía vínculos con McLaren. La escudería de Woking, justamente, había sido una de las que apeló la resolución que inicialmente había beneficiado a Gasly y le había permitido conservar su tercer puesto en Mónaco.

Briatore explotó por el fallo de la FIA contra Gasly y disparó contra Filippo Marchino Con Andrea Stella sentado a pocos metros, el asesor ejecutivo de Alpine sostuvo que Marchino había actuado “como un fiscal” durante el procedimiento. Consultado inmediatamente por las declaraciones, el jefe de McLaren intentó evitar la polémica y aclaró que estaba dispuesto a analizar el fallo de la Corte Internacional de Apelación, pero no las acusaciones personales realizadas por Briatore.

X @tina43arg El jefe de McLaren le respondió a Briatore tras sus fuertes dichos La situación, sin embargo, subió de temperatura cuando el italiano continuó desarrollando sus cuestionamientos. Fue entonces cuando Stella decidió responder públicamente y dejó una frase contundente contra el tono que había tomado la conferencia: “Encuentro bastante insultante para McLaren que esta conferencia esté yendo en esta dirección”, lanzó el jefe de la escudería británica, quien además remarcó que el equipo merece respeto por la reputación que construyó dentro de la Fórmula 1.