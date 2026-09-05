La reacción de Flavio Briatore tras la histórica pole de Gasly en Monza que sorprendió a todos en Alpine

Briatore vivió con intensidad los últimos segundos de la clasificación y no pudo ocultar su felicidad cuando Gasly dio el batacazo y se quedó con la pole.

Alpine llegó al cierre de la clasificación del Gran Premio de Italia sin imaginar que alguno de sus dos pilotos podía terminar en lo más alto. Pero Pierre Gasly tenía otros planes. En su último intento de la Q3, el francés completó una vuelta espectacular, marcó 1:21.786 y se quedó con la primera pole position de su carrera en la Fórmula 1.

La noticia desató la locura en el box de la escudería francesa, donde Flavio Briatore fue uno de los primeros en reaccionar. El italiano, de 76 años, siguió con atención los últimos minutos de la qualy y explotó de felicidad cuando vio a Gasly convertirse en el hombre más rápido del sábado. La diferencia fue mínima: apenas 60 milésimas sobre George Russell, pero suficiente para dejar atrás a varios de los grandes candidatos.

Video: la reacción de Flavio Briatore tras la histórica pole de Gasly en Monza X @LeSprintEdition La celebración no terminó con Gasly. El rendimiento de Franco Colapinto también fue motivo de festejo para todo Alpine. El argentino cerró la clasificación en el octavo lugar, su mejor posición en una qualy de Fórmula 1, y luego recibió otra buena noticia: avanzará un puesto en la grilla debido a la sanción que recibió Kimi Antonelli.

El piloto de Mercedes había terminado séptimo en la clasificación, pero deberá largar desde el fondo después de ser sancionado por superar el límite permitido de unidades de potencia. De esta manera, Colapinto pasará a ocupar el séptimo cajón de la parrilla y tendrá por delante una oportunidad inmejorable para volver a sumar puntos en la máxima categoría.