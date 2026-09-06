Daniel Vila explotó contra Beligoy y Nicolás Ramírez tras caer con River: "Son dos bandidos, el árbitro inclinó la cancha"

Daniel Vila criticó duramente al árbitro del partido ante River y al director nacional de Arbitraje de la AFA. Publicó un fuerte mensaje en X que luego eliminó.

La derrota de Independiente Rivadavia ante River dejó mucha tela por cortar y Daniel Vila no se guardó nada. El presidente de la Lepra apuntó directamente contra Nicolás Ramírez y Federico Beligoy, aseguró que el árbitro perjudicó a su equipo y hasta los calificó de “bandidos” en una publicación que posteriormente eliminó de sus redes sociales.

A través de X. Vila publicó un mensaje dirigido directamente a Nicolás Ramírez y Federico Beligoy, aunque decidió borrarlo poco después. “Hoy no les voy a decir todo lo que pienso de ustedes. Dejo para la próxima decirles que son dos bandidos. Y ustedes ya saben por qué lo digo. Saludos”, escribió el presidente de la Lepra.

El tuit que publicó y luego borró Daniel Vila Antes de eso, Vila ya había mostrado toda su bronca en la zona mixta del Monumental, apenas terminado el partido. El dirigente evitó cuestionar a sus propios futbolistas y también reconoció el buen partido de River, pero fue contundente al referirse al árbitro. “Estoy muy caliente. Obviamente por el arbitraje, el único motivo. No con los jugadores, que la verdad jugaron un partidazo, no con el rival, porque también jugó un partidazo, pero el árbitro es un bandido”, aseguró.

Consultado sobre si percibía un posible encono personal de Ramírez con Independiente Rivadavia, Vila recordó un antecedente de la Copa Argentina y apuntó nuevamente contra el juez. “Si miramos la Copa Argentina, lo que hizo, que es de público conocimiento, no hace falta que lo diga yo, y cómo dirigió hoy, donde inclinó la cancha todo el tiempo para un solo lado”, sostuvo. Y fue todavía más lejos al reclamar: “El árbitro no quiero que nos dirija más”.