Leonardo Ponzio fue cauteloso tras otro triunfo de River y bajó la euforia: "Recién van dos partidos"

Ponzio valoró el 3-1 de River ante Independiente Rivadavia y destacó la confianza que generan las dos victorias desde que asumió como DT interino.

Leonardo Ponzio volvió a festejar como entrenador de River y esta vez lo hizo en el Monumental. El Millonario venció 3-1 a Independiente Rivadavia, consiguió su segundo triunfo consecutivo y mostró una mejor versión, aunque el DT interino evitó caer en la euforia y pidió tiempo para construir su idea.

Después de la salida de Eduardo Coudet, Ponzio asumió de manera interina y hasta el momento tuvo un comienzo perfecto: dos partidos dirigidos y dos victorias. Tras el triunfo ante la Lepra, sin embargo, prefirió poner los pies sobre la tierra. "Ahora ganamos dos partidos seguidos, convertimos goles y eso da confianza, pero recién van dos partidos", explicó en conferencia de prensa.

Leonardo Ponzio se mostró cauteloso y con los pies sobre la tierra tras una nueva victoria de River Leonardo Ponzio tras la segunda victoria al hilo ESPN El entrenador también se mostró satisfecho por el recibimiento que tuvo en su regreso al Monumental, esta vez desde el banco de suplentes. “Hacía mucho que no estaba dentro de la cancha en un partido, estoy contento porque uno espera el debut de local y pude sentir a las 90 mil personas”, expresó. Además, destacó la dificultad del rival y remarcó que Independiente Rivadavia ocupa el primer lugar de la tabla anual.

Ponzio hizo especial hincapié en el funcionamiento colectivo y en la necesidad de seguir encontrando respuestas futbolísticas. “Los muchachos de atrás sostienen a los de adelante y así es viable hacer diferencia con los de arriba. Busco encontrar un poco más de juego”, manifestó. Y agregó un mensaje que refleja su mirada sobre el desafío: “Acá hay que estar todos los días a más del 100%”.

"ES UNA CASA, UN ESTADIO Y UN CLUB DONDE SIEMPRE HAY QUE IR PARA ADELANTE. ESTE LUGAR ES ESTAR TODOS LOS DÍAS A MÁS DEL 100% "



Leo Ponzio dio su punto de vista sobre River y lo que significa formar parte del club pic.twitter.com/SF4C8MfCZM — SportsCenter (@SC_ESPN) September 7, 2026