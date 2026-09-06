Independiente Rivadavia pagó caro sus errores y cayó 3-1 ante River en el Monumental

Independiente Rivadavia no pudo dar el golpe en el Monumental y cayó 3-1 ante River por la octava fecha del Torneo Clausura . El equipo mendocino tuvo una gran reacción en el segundo tiempo, descontó, hizo figura a Santiago Beltrán y hasta tuvo una chance inmejorable para igualar, pero el Millonario terminó quedándose con los tres puntos.

El encuentro tuvo como escenario el estadio Monumental y contó con el arbitraje de Nicolás Ramírez. River fue superior durante buena parte de la primera mitad, encontró espacios a partir de su juego colectivo y consiguió lastimar cada vez que aceleró. La Lepra, en cambio, sufrió para contener los ataques locales y se fue al descanso abajo en el marcador.

River avisó por primera vez a los 9 minutos, cuando Tobías Andrada ganó de cabeza tras un envío al área, aunque su remate salió sin demasiada potencia y Nicolás Bolcato controló la pelota sin dificultades.

El equipo de Leonardo Ponzio mantuvo la iniciativa y tres minutos más tarde volvió a inquietar al arquero visitante. Ángel Correa recibió en las inmediaciones del área y sacó un zurdazo que nuevamente encontró bien ubicado a Bolcato.

La insistencia del Millonario tuvo su premio a los 27 minutos. Correa se metió en el área por el sector izquierdo y, cuando buscaba avanzar, Leonard Costa lo derribó abajo. El árbitro no dudó y sancionó penal para River .

El penal que sancionó Ramírez en favor de River

PENAL PARA RIVER POR FALTA A CORREAEl delantero del Millonario fue derribado por Villalba y Ramírez no dudó en cobrar penalViví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/Dp0ZTE8cEA — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 6, 2026

Gonzalo Montiel tomó la responsabilidad y no falló. El lateral ejecutó un derechazo cruzado, engañó por completo a Bolcato y puso el 1-0 para el equipo de Ponzio.

Montiel, de penal, convirtió el 1-0 para River ante la Lepra

El penal convertido por Gonzalo Montiel para el 1-0 de River. Video: TNT Sports

Sobre el cierre de la primera mitad, a los 39 minutos, apareció la primera gran polémica de la tarde. José Florentín fue con demasiada fuerza sobre Lucas Martínez y le impactó con un planchazo a la altura de la rodilla. Pese a la violencia de la infracción, el árbitro decidió mostrarle solamente la tarjeta amarilla y el VAR no intervino para pedirle que revisara la acción. Para River, era una jugada que ameritaba la expulsión del mediocampista.

¿Era roja para Florentín?

¿ERA ROJA PARA FLORENTÍN?El mediocampista de Independiente Rivadavia le entró muy duro a Martínez QuartaViví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/rzH0oF7Gmg — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 6, 2026

Apenas iniciado el complemento, Independiente Rivadavia tuvo la primera aproximación peligrosa. Fabrizio Sartori sacó un remate que encontró bien ubicado a Santiago Beltrán, quien respondió con seguridad para contener el disparo.

Pero la respuesta de River no tardó en llegar. A los 3 minutos, el Millonario generó dos situaciones consecutivas: primero lo intentó Tobías Aranda y luego Ángel Correa, aunque en ambas oportunidades apareció firme Bolcato para mantener con vida a la Lepra.

El conjunto de Núñez mantuvo la presión y volvió a avisar a los 6 minutos. Correa recibió y sacó un derechazo de punta que pasó apenas por encima del travesaño. River estaba decidido a ir por más y finalmente encontró su recompensa.

A los 9 minutos llegó el segundo gol. Thiago Almada recibió completamente solo sobre la izquierda y definió, pero Bolcato logró tapar el remate. Sin embargo, el arquero no pudo hacer nada ante el rebote: Tomás Galván apareció en el lugar indicado y sacó un remate preciso, bien pegado al palo, para establecer el 2-0.

Galván convirtió el 2-0 para River

Galván marcó el 2-0 de River ante la Lepra TNT Sports

Independiente Rivadavia tuvo una inmejorable oportunidad para descontar a los 17 minutos. Alex Arce ganó en las alturas tras un centro desde la izquierda y metió un potente cabezazo que exigió una espectacular intervención de Beltrán. La pelota quedó servida para Matías Fernández, que tenía el arco vacío, pero increíblemente definió afuera.

Cinco minutos más tarde, Independiente Rivadavia finalmente consiguió descontar. Después de un centro desde la derecha, Florentín apareció por el segundo palo, ganó en las alturas y bajó la pelota de cabeza para que Alex Arce también de cabeza la mandara al fondo de la red y pusiera el 2-1.

Álex Arce descontó para Independiente

El gol de Álex Arce para el descuento de Independiente Rivadavia. Video: TNT Sports

La Lepra aprovechó el envión y estuvo a centímetros del empate apenas un minuto después. Luis Sequeira tomó la pelota fuera del área y sacó un derechazo espectacular que tenía destino de ángulo, pero el travesaño terminó salvando a River y evitó que llegara el 2-2.

El Millonario logró reaccionar y a los 35 minutos volvió a estirar la diferencia. Tras una gran combinación colectiva, con varios toques consecutivos para romper la defensa mendocina, Tomás Galván recibió fuera del área y sacó un remate colocado que se metió directamente en el ángulo para firmar el 3-1.

Galván liquidó el partido con un golazo

¡HAY QUE CERRAR EL ESTADIO! GOLAZO DE GALVÁN



El mediocampista de River sacó un gran derechazo para poner el 3-1



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En la próxima fecha, Independiente Rivadavia volverá a jugar en Mendoza y recibirá a Aldosivi el sábado desde las 14.45. Por su parte, River tendrá que salir nuevamente de Núñez: visitará a Atlético Tucumán ese mismo día, a partir de las 17.30.

El minuto a minuto de River Plate vs Independiente Rivadavia