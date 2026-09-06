Independiente Rivadavia y una prueba clave frente a River

La Lepra buscará sumar fuera de casa y mantenerse en la zona de clasificación del certamen doméstico.

Independiente Rivadavia visita este domingo a River Plate por la octava fecha del Torneo Clausura. El Azul del Parque viene de vencer a Racing en su última presentación y buscará sumar nuevamente de a tres para mantenerse en los puestos de clasificación a los playoffs.

PRÓXIMO PARTIDO



River Plate vs. Independiente Rivadavia

Domingo 06 de Septiembre

19:15 hs

Estadio Mas Monumental

Liga Profesional – 8va Fecha | Clausura#ElÚnicoCampeónDeCuyo #TorneoMercadoLibre pic.twitter.com/o8YUtqV9bb — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) September 3, 2026 La Lepra, dirigida por Alfredo Berti, acumula tres victorias, dos empates y dos derrotas en el certamen. Con 11 puntos, ocupa actualmente el sexto lugar de la Zona B, a cinco unidades del líder Argentinos Juniors.

Además, Independiente Rivadavia viene de avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina tras superar 2-0 a Aldosivi. En la tabla anual, suma 45 puntos y comparte el primer lugar con Argentinos Juniors, aunque tiene una mejor diferencia de gol.

Cómo llega River al partido River también llega después de conseguir una victoria. El Millonario derrotó 3-2 a Banfield como visitante en la última jornada, en el primer partido tras la salida de Eduardo Coudet. El equipo de Núñez suma siete puntos y se encuentra undécimo en el Clausura, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. Por eso, buscará aprovechar su localía para volver a ganar y acercarse a esa zona.

Hora y TV de River vs. Independiente Rivadavia El partido se jugará desdelas 19.15 en el estadio Monumental. Nicolás Ramírez será el árbitro principal, mientras que Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports.