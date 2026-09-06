Independiente Rivadavia y una prueba clave frente a River
La Lepra buscará sumar fuera de casa y mantenerse en la zona de clasificación del certamen doméstico.
Independiente Rivadavia visita este domingo a River Plate por la octava fecha del Torneo Clausura. El Azul del Parque viene de vencer a Racing en su última presentación y buscará sumar nuevamente de a tres para mantenerse en los puestos de clasificación a los playoffs.
La Lepra, dirigida por Alfredo Berti, acumula tres victorias, dos empates y dos derrotas en el certamen. Con 11 puntos, ocupa actualmente el sexto lugar de la Zona B, a cinco unidades del líder Argentinos Juniors.
Además, Independiente Rivadavia viene de avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina tras superar 2-0 a Aldosivi. En la tabla anual, suma 45 puntos y comparte el primer lugar con Argentinos Juniors, aunque tiene una mejor diferencia de gol.
Cómo llega River al partido
River también llega después de conseguir una victoria. El Millonario derrotó 3-2 a Banfield como visitante en la última jornada, en el primer partido tras la salida de Eduardo Coudet. El equipo de Núñez suma siete puntos y se encuentra undécimo en el Clausura, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. Por eso, buscará aprovechar su localía para volver a ganar y acercarse a esa zona.
Hora y TV de River vs. Independiente Rivadavia
El partido se jugará desdelas 19.15 en el estadio Monumental. Nicolás Ramírez será el árbitro principal, mientras que Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports.
Probables formaciones
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alex Vigo, Leonard Costa, Iván Villalba, Leonel Bucca; Tomás Bottari, José Florentín; Gonzalo Ríos, Matías Fernández, Fabrizio Sartori; Alex Arce. DT: Alfredo Berti.