El River de Ponzio le ganó 3-1 a Independiente Rivadavia en el Monumental y sumó tres puntos de oro
Con goles de Montiel -de penal- y Galván por duplicado, el Millonario venció con autoridad al puntero de la tabla anual. Álex Arce descontó para los mendocinos.
Tras la histórica eliminación en Copa Sudamericana que derivó en la renuncia de Coudet, River Plate volvió al Monumental y derrotó con autoridad por 3-1 a Independiente Rivadavia en el partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura.
Para el equipo que dirige Leonardo Ponzio de manera interina, los goles fueron marcados por Gonzalo Montiel, de penal a los 29 minutos del primer tiempo, y Tomás Galván, con un doblete a los ocho y 34 del segundo tiempo, mientras que Álex Arce descontó a los 22 de la segunda parte.
El triunfo deja al Millonario en el noveno lugar de la Zona B, con 10 puntos y todavía afuera de los puestos de clasificación a los playoffs, mientras que la Lepra mendocina se marcha en el séptimo puesto, con 11 unidades.
Al comienzo, el partido fue muy chato y no tuvo llegadas de riesgo hasta los 27 minutos, con un penal cometido por el defensor Leonard Costa, que se llevó puesto Ángel Correa dentro del área. El mismo fue ejecutado por Gonzalo Montiel, quien logró vencer al arquero Nicolás Bolcato con un remate bajo y al medio, para abrir el marcador.
De penal, Montiel puso el primero para River
River estiró diferencias a los 8' del complemento. Tomás Galván tomó un rebote que dejó Bolcato y, a la carrera, le puso el borde interno del pie derecho a la pelota para colocarla contra el rincón y marcar el 2-0.
Galván estiró la ventaja para el Millo
La cabeza de Arce pudo superar a Santiago Beltrán a los 22 minutos, con un centro pasado que el César Florentín bajó para que el delantero paraguayo defina cruzado dentro del área chica: gol y descuento para Independiente Rivadavia.
Arce descontó de cabeza para Independiente Rivadavia
Solo un minuto más tarde, el Leonardo Sequeira recibió una pelota atrás a algunos metros del área grande y, con algo de espacio, sacó un derechazo furibundo al segundo poste, que impactó en el travesaño.
Con el correr de los minutos, el empuje del conjunto cuyano cedió y, a los 34 minutos, el local pudo ampliar la ventaja a partir de una jugada individual excelente de Galván, que incluyó una pared con Lucas Beltrán, para luego poner la pelota en el ángulo izquierdo de Bolcato desde afuera del área y sentenciar el triunfo millonario.
El golazo de Galván para su doblete y el 3-1 de River
En la próxima fecha, el Millonario deberá visitar a Atlético Tucumán, el sábado 12 de septiembre desde las 17:30, mientras que los dirigidos por Alfredo Berti serán locales ante Aldosivi, el mismo día a partir de las 14:45.
Fuente: NA