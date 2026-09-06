El River de Ponzio le ganó 3-1 a Independiente Rivadavia en el Monumental y sumó tres puntos de oro

Con goles de Montiel -de penal- y Galván por duplicado, el Millonario venció con autoridad al puntero de la tabla anual. Álex Arce descontó para los mendocinos.

River venció a Independiente Rivadavia en Núñez y cosechó su segundo triunfo al hilo.

Tras la histórica eliminación en Copa Sudamericana que derivó en la renuncia de Coudet, River Plate volvió al Monumental y derrotó con autoridad por 3-1 a Independiente Rivadavia en el partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura.

Para el equipo que dirige Leonardo Ponzio de manera interina, los goles fueron marcados por Gonzalo Montiel, de penal a los 29 minutos del primer tiempo, y Tomás Galván, con un doblete a los ocho y 34 del segundo tiempo, mientras que Álex Arce descontó a los 22 de la segunda parte.

El triunfo deja al Millonario en el noveno lugar de la Zona B, con 10 puntos y todavía afuera de los puestos de clasificación a los playoffs, mientras que la Lepra mendocina se marcha en el séptimo puesto, con 11 unidades.

Al comienzo, el partido fue muy chato y no tuvo llegadas de riesgo hasta los 27 minutos, con un penal cometido por el defensor Leonard Costa, que se llevó puesto Ángel Correa dentro del área. El mismo fue ejecutado por Gonzalo Montiel, quien logró vencer al arquero Nicolás Bolcato con un remate bajo y al medio, para abrir el marcador.

De penal, Montiel puso el primero para River El penal convertido por Gonzalo Montiel para el 1-0 de River. Video: TNT Sports River estiró diferencias a los 8' del complemento. Tomás Galván tomó un rebote que dejó Bolcato y, a la carrera, le puso el borde interno del pie derecho a la pelota para colocarla contra el rincón y marcar el 2-0.