El Monumental habló: ovación para Ponzio y fuertes silbidos para dos jugadores del plantel de River

Leonardo Ponzio volvió al Monumental en un partido oficial y recibió una ovación. Martínez Quarta y Borré, en cambio, fueron silbados por los hinchas de River.

La bandera que desplegó la hinchada de River en el primer partido de Ponzio dirigiendo en el Monumental.

A las 18.58, cuando la voz del estadio anunció a Ponzio como el entrenador que tomó el equipo tras la salida de Eduardo Coudet, el Estadio Monumental reaccionó de inmediato. Los aplausos se hicieron sentir con fuerza y el ex capitán de River volvió a recibir el cariño de una hinchada que guarda un recuerdo especial de su figura, tanto por sus años como futbolista como por su vínculo con los momentos más importantes de la historia reciente del club.

Ponzio no pisaba el Monumental en un partido oficial desde hacía 1.735 días. Su última aparición había sido el 5 de diciembre de 2021, poco antes de conquistar el Trofeo de Campeones, el último de los 16 títulos que consiguió con la camiseta de River. Ahora regresó en otro rol y con una responsabilidad enorme: conducir al equipo mientras la dirigencia define quién será el sucesor de Coudet.

El recibimiento de los hinchas de River a Leonardo Ponzio MUCHO CARIÑO ENTRE PONZIO Y LOS HINCHAS Así fue la salida de Leonardo Ponzio como entrenador de River en su primer partido en el Monumental.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/UTH0iwIfkb — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 6, 2026 Pero la noche también tuvo una cara mucho menos amable. Cuando se anunciaron las formaciones, los nombres de Lucas Martínez Quarta y Rafael Santos Borré fueron acompañados por una lluvia de silbidos. Los dos fueron señalados por los hinchas luego de la eliminación ante Independiente Santa Fe, una serie que River tenía prácticamente en sus manos y que terminó escapándose en una definición por penales.

Martínez Quarta quedó marcado por el penal cometido durante el partido y por el remate que posteriormente falló en la definición. Borré, por su parte, tuvo la posibilidad de cerrar la serie cuando River estaba a un paso de la clasificación, pero su remate dio en el palo y permitió que el conjunto colombiano siguiera con vida. Finalmente, Santa Fe se quedó con el boleto y ambos futbolistas quedaron en el centro de las críticas.

Los silbidos a Martínez Quarta y Borre