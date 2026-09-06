Atento, Boca: la decisión que tomaría la AFA tras el reclamo de Vélez de ganar los puntos

Vélez ya presentó su descargo formal al Tribunal de Disciplina y espera por una resolución para ver si le dan por ganado el cruce de Copa Argentina.

La AFA ya tendría una definición sobre el Boca-Vélez de Copa Argentina.

Boca respira, al menos por ahora. Mientras Vélez avanza a paso firme con su reclamo para quedarse con los puntos del cruce de Copa Argentina, en la AFA ya tendrían una postura bastante definida sobre el conflicto que se desató por la presencia de seis extranjeros en la planilla xeneize.

Qué dicen en AFA sobre el reclamo de Vélez para descalificar a Boca De acuerdo a la información que brindó Olé, en la casa madre del fútbol argentino consideran que el pedido del Fortín tendría pocas posibilidades de prosperar. El argumento que juega a favor de Boca es concreto: de los seis futbolistas extranjeros incluidos en la planilla, solamente cinco tuvieron participación en el encuentro.

Ese detalle es el que, según entienden el Tribunal de Disciplina, podría resultar determinante a la hora de analizar el reclamo presentado por Vélez. "Lo vemos difícil de que pueda prosperar, porque no jugó el sexto hombre. Distinto sería si hubiese jugado y, aunque no hay antecedentes, la jurisprudencia es que los puntos se ganan en la cancha", fue la cita que hizo pública el medio en cuestión, que llegó desde puestas adentro de la AFA.

Vélez hizo un pedido formal para que le den por ganado el cruce con Boca en Copa Argentina. Fotobaires El Fortín presentó formalmente este sábado el pedido de impugnación del partido y solicitó que se les otorgue automáticamente la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina. Ahora, el proceso deberá atravesar todas las instancias correspondientes para luego conocer el fallo final.