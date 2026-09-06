Racing perdió 2-1 sobre la hora ante Atlético Tucumán en el Cilindro y Cambeses atajó un penal

Racing Club parece atravesar un túnel eterno en el que aún no encuentra la luz y, luego de luchar durante todo el segundo tiempo, perdió sobre la hora por 2-1 ante Atlético Tucumán, por la octava fecha del Torneo Clausura 2026.

En un partido disputado en el estadio Presidente Perón, la visita había comenzado en ventaja desde los 23 minutos del primer tiempo, con gol del volante Lautaro Godoy, mientras que el mediocampista Leonel Pérez puso la igualdad a los 25 del complemento, pero el delantero Ramiro Ruiz Rodríguez puso el 2-1 en el tercer minuto de descuento.

La primera llegada del partido fue de la visita, a los cuatro minutos, cuando el rebote de un centro atrás le quedó al volante Lautaro Godoy, que abrió el pie para colocar su remate contra el segundo palo pero no tuvo precisión.

El conjunto tucumano consiguió un penal a los 12 minutos del primer tiempo, tras una revisión en el VAR, en una salida rápida de contraataque, en la que el lateral Ignacio Galván fue derribado sobre la línea del área grande por el volante Ulises Ortegoza.

En el mismo, el arquero Facundo Cambeses adivinó las intenciones del delantero Leandro Díaz y se quedó con su remate centralizado, para evitar la caída de su arco y detener su segundo penal en fechas consecutivas.

El penal atajado por Cambeses ante Atlético Tucumán

¡CAMBESES LE TAPÓ EL PENAL AL LOCO DÍAZ!ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/y0ad68BMlN — SportsCenter (@SC_ESPN) September 7, 2026

A los 23 minutos, el Decano pudo hacer pesar en el marcador la amplia diferencia que marcaba en el desarrollo del partido y, luego de una jugada asociada en la que la tocaron todos, el extremo Nicolás Laméndola aguantó la pelota y se la sirvió a Lautaro Godoy, cuyo derechazo excepcional agarró el efecto justo para entrar por el segundo palo.

El golazo de Atlético Tucumán ante Racing

¡GOLAZO DECANO EN EL CILINDRO! Laméndola la bajó y asistió a Godoy, quien sacó un remate exquisito para el 1-0 de Atlético Tucumán contra Racing.



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En 28 minutos, Galván se volvió a desprender por el costado izquierdo ante la incapacidad de sus rivales para seguirle el ritmo, llegó hasta el área rival y buscó el segundo palo con un tiro elevado, que fue impreciso.

El entrenador Juan Pablo Vojvoda demostró su total descontento con un mediocampo inconexo e incapaz de recuperar la pelota a los 31 minutos de la primera parte, con dos sustituciones que generaron una lluvia de silbidos: los volantes Gastón Lodico y Matías Zaracho ingresaron por Ulises Ortegoza y Matko Miljevic.

Diez minutos más tarde tuvo su primera llegada de peligro el local, a partir del ingreso tempranero del volante Matías Zaracho, quien se quedó con un rebote en la puerta del área y lo remató con el empeine del pie derecho, en un remate apenas alto.

El trámite de la segunda parte fue cambiando lentamente. La visita comenzó a retroceder en el campo y a perder la capacidad de salir de contraataque y Racing, con más empuje y ganas que claridad, empezó a meter la pelota en el área rival y tener llegadas de mayor peligro.

El local tuvo el primer acercamiento de la segunda parte cuando iban siete minutos, mediante una pelota suelta que le quedó a Lodico en el área rival, aunque su derechazo endeble y centralizado fue detenido por el arquero Luis Ingolotti.

Cinco minutos después, el volante colombiano Duván Vergara buscó el segundo palo con un remate de derecha desde el costado izquierdo del área, en el que Ingolotti no pudo calcular bien el manotazo y la pelota pasó muy cerca del poste.

A los 17 minutos de la segunda parte, un centro desde la izquierda del carrilero Ignacio Rodríguez habilitó el cabezazo por el primer palo del delantero Adrián “Maravilla” Martínez, que le cambió el poste a la pelota pero no pudo superar a Ingolotti, de buena estirada.

En 25 minutos, una pelota parada al área generó un sinfín de rebotes que terminaron favoreciendo al volante Leonel Pérez, que se quedó esperando en el área chica y, cuando le quedó la pelota, sacó una volea alta para el 1-1.

Leonel Pérez empató para Racing

¡CÓMO LO GRITÓ! Leo Pérez estampó el 1-1 de Racing contra Atlético Tucumán en El Cilindro.



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A pesar de haber sufrido toda la segunda parte, Atlético Tucumán se volvió a poner en ventaja sobre la hora: en el tercer minuto de descuento, una gran pelota filtrada de Godoy permitió que el lateral Gabriel Compagnucci asista al delantero Ramiro Ruiz Rodríguez, que llegó libre y definió de primera al gol.

Ruiz Rodríguez le dio la victoria agónica al Decano tucumano

¡FINALMENTE VALE: RAMIRO RUÍZ RODRÍGUEZ PUSO EL 2-1 DE ATLÉTICO TUCUMÁN CONTRA RACING!ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/7kt7uNh7JT — SportsCenter (@SC_ESPN) September 7, 2026

Así, la Academia sigue sin salir del último puesto del grupo B, con cinco puntos, mientras que el conjunto que dirige el entrenador Julio César Falcioni alcanzó el cuarto lugar de la zona, con 13 unidades en medio de una campaña memorable.

En la próxima fecha, los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda deberán visitar a Huracán, el domingo 13 de septiembre desde las 21:30, mientras que el “Decano” del fútbol tucumano recibirá a River el sábado 12, a las 17:30.

Fuente: NA.

El minuto a minuto de Racing Club vs Atlético Tucumán