Jadson Viera lanzó un inesperado palo contra la dirigencia tras su primer triunfo en Independiente: "Se los pedí"

Tras ganarle a Central Córdoba en Santiago, el entrenador de Independiente se refirió a las bajas de último momento que sufrió el plantel y soltó un reclamo.

Jadson Viera habló sobre el plantel que le quedó a Independiente y fue claro.

Jadson Viera consiguió el triunfo que tanto necesitaba. Independiente derrotó 1-0 a Central Córdoba y el entrenador uruguayo pudo festejar por primera vez desde que asumió. Pero la victoria no hizo desaparecer los problemas que atravesó durante sus primeras semanas al frente del equipo.

Viera no esquivó el tema de las fuertes bajas de Independiente: qué dijo De hecho, después del partido en Santiago del Estero, el DT dejó un mensaje directo para la dirigencia. “Hay puestos que no hay reemplazo o no tengo. Hablé con la dirigencia, se los pedí, pero no pudieron cerrarlos”, resaltó en conferencia de prensa.

El Rojo se desprendió de tres figuras en los últimos días del mercado el último: Gabriel Ávalos, Kevin Lomónaco y Maximiliano Gutiérrez, tres jugadores que dejaron un equipo que ya venía golpeado. Viéndolo de esa manera, el reclamo de Viera tiene bastante lógica, aunque también explicó que: “los jugadores que se fueron estaban por irse. Querían irse por motivos personales”.

El gol de Leonardo Godoy para el 1-0 de Independiente. Video: TNT Sports El técnico recién asumido tuvo que buscar soluciones con lo que tenía a mano, y ahí es donde aparecen en escena los juveniles de Independiente. “Quiero definir un plantel de 22. Los chicos van a tener minutos”, comentó al respecto.