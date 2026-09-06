Independiente venció 1-0 a Central Córdoba, se consolidó en puestos de playoffs y toma aire
Leonardo Godoy marcó el único gol que decretó el primer triunfo de Jadson Viera como entrenador del Rojo, que se llevó tres puntos claves de Santiago del Estero.
Independiente estaba obligado a ganar en su visita al Madre de Ciudades para no alejarse de la pelea, y cumplió. El Rojo le ganó 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 8 del Torneo Clausura y volvió al triunfo luego de dos partidos, el primero desde la llegada de Jadson Viera.
Godoy apareció en el área y le dio el triunfo a Independiente
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