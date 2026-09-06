Independiente venció 1-0 a Central Córdoba, se consolidó en puestos de playoffs y toma aire

Independiente estaba obligado a ganar en su visita al Madre de Ciudades para no alejarse de la pelea, y cumplió. El Rojo le ganó 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 8 del Torneo Clausura y volvió al triunfo luego de dos partidos, el primero desde la llegada de Jadson Viera.