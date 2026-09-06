En vivo: Racing pierde 1-0 ante Atlético Tucumán en el Cilindro y Cambeses atajó un penal

Racing acumula seis partidos sin ganar en el Torneo Clausura, marcha decimocuarto en la Zona B y tiene cada vez menos margen de error.

Racing Club cae 1-0 ante Atlético Tucumán, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita salir del fondo de la tabla.

La primera llegada del partido fue de la visita, a los cuatro minutos, cuando el rebote de un centro atrás le quedó al volante Lautaro Godoy, que abrió el pie para colocar su remate contra el segundo palo pero no tuvo precisión.

El conjunto tucumano consiguió un penal a los 12 minutos del primer tiempo, tras una revisión en el VAR, en una salida rápida de contraataque, en la que el lateral Ignacio Galván fue derribado sobre la línea del área grande por el volante Ulises Ortegoza.

En el mismo, el arquero Facundo Cambeses adivinó las intenciones del delantero Leandro Díaz y se quedó con su remate centralizado, para evitar la caída de su arco y detener su segundo penal en fechas consecutivas.

El penal atajado por Cambeses ante Atlético Tucumán ¡CAMBESES LE TAPÓ EL PENAL AL LOCO DÍAZ!ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/y0ad68BMlN — SportsCenter (@SC_ESPN) September 7, 2026 A los 23 minutos, el Decano pudo hacer pesar en el marcador la amplia diferencia que marcaba en el desarrollo del partido y, luego de una jugada asociada en la que la tocaron todos, el extremo Nicolás Laméndola aguantó la pelota y se la sirvió a Lautaro Godoy, cuyo derechazo excepcional agarró el efecto justo para entrar por el segundo palo.