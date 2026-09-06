Jorge Almirón apuntó contra su colega Kudelka tras el empate en el clásico rosarino: "Tiene que decir algo"

Jorge Almirón, DT de Rosario Central, cuestionó el planteo de Newell’s y aseguró que su equipo dominó el partido. "Se vio superado por todos lados", disparó.

Jorge Almirón terminó con bronca después del empate de Rosario Central ante Newell’s en el clásico rosarino. El entrenador Canalla consideró que su equipo fue ampliamente superior, lamentó las oportunidades desperdiciadas y apuntó directamente contra Frank Kudelka por el desarrollo del encuentro.

“Lo dominamos, lo sometimos al rival, tuvimos para hacer el segundo varias veces y en la única que nos llegaron nos empataron. No me parece para nada justo el resultado”, aseguró Almirón después del partido, dejando en claro su disconformidad con el 1-1 que terminó repartiendo puntos en Rosario.

El técnico de Central fue más allá y cuestionó el rendimiento de su clásico rival. “Kudelka tiene que decir algo, se vio superado por todos lados, hubo un solo equipo en la cancha”, lanzó, convencido de que su equipo había hecho méritos suficientes para quedarse con la victoria.

Jorge Almirón cuestionó duramente a Newell’s y apuntó contra Kudelka Jorge Almirón apuntó contra su colega DT de Newells tras el 1-1 en el derby rosarino TyC Sports La molestia de Almirón tuvo como principal argumento las situaciones de gol que Central generó durante el partido. El Canalla consiguió ponerse en ventaja y contó con varias oportunidades para ampliar la diferencia, pero no logró liquidar el clásico. Newell’s, en cambio, aprovechó una de sus pocas aproximaciones y consiguió llegar al empate.