“Sentimos mucha vergüenza”: Marcos Rojo, lapidario tras la caída de Racing ante Atlético Tucumán que lo dejó último

Marcos Rojo dio la cara luego de la nueva derrota de Racing y se lamentó por el delicado presente que atraviesa el equipo en el campeonato.

La derrota de Racing por 2-1 como local ante Atlético Tucumán este domingo por la noche por la fecha 8 del Torneo Clausura dejó al equipo de Juan Pablo Vojvoda último en la Zona B, 24° en la Tabla Anual a 12 puntos de los puestos de clasificación a copas internacionales y al director técnico en la cuerda floja.

La hinchada estalló de bronca en las tribunas luego de este nuevo traspié, que significó el séptimo partido consecutivo sin ganas por la Liga Profesional. En medio del tenso clima que se vivió en Avellaneda, Marcos Rojo, uno de los principales referentes del plantel, salió a dar la cara una vez que finalizó el encuentro.

La duras declaraciones de Marcos Rojo tras la derrota de Racing ESPN "La verdad es que estoy con mucho dolor y bronca. Lo intentamos, trabajamos todos los días, no se nos dan los resultados y sentimos mucha vergüenza de jugar en nuestra cancha, ante nuestra gente, que nos alienta y acompaña siempre, y no poder darle una alegría", se lamentó el exdefensor de la Selección argentina desde el campo de juego en diálogo con ESPN.

"Tenemos mucha impotencia, mucha bronca. Estamos juntos, trabajamos, nos rompemos el cu..., pero las cosas no salen, no se nos dan los resultados. De esto se sale trabajando, pero ya no alcanza con las palabras", remarcó en la misma sintonía, sin pelos en la lengua ni ningún tipo de reparo.