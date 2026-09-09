Álvaro Montero viajó de urgencia a Colombia tras el triunfo de Boca ante San Pablo: el motivo

El arquero colombiano fue licenciado por Boca después del 1-0 en la Bombonera por una noticia que golpeó a él y su familia. Se perdería el próximo partido.

Boca consiguió un triunfo clave ante San Pablo, pero la noche copera en la Bombonera terminó con una de esas noticias difíciles de contar. Álvaro Montero tuvo que viajar de urgencia a Colombia luego de enterarse del fallecimiento de su abuela.

El arquero colombiano se convirtió en una pieza infaltable en el equipo de Rodolfo Arruabarrena y en el duelo de ida ante los brasileños volvió a completar una gran actuación, alcanzando así su sexta valla invicta en el arco xeneize. Eso no quita, claro, que su cabeza haya estado puesta en otro lado, ya que la tragedia familiar le fue comunicada en la previa del partido.

La dura revelación de Arruabarrena sobre la situación de Álvaro Montero De hecho, fue el propio entrenador de Boca el que sacó a la luz el duro momento que atraviesa Montero. "Hoy antes del partido falleció la abuela, ahora está viajando a Colombia, es un golpe duro para él, pero quiso estar presente", reveló el Vasco en conferencia de prensa. El club decidió darle licencia al ex Vélez, que enseguida emprendió el regreso a su país para acompañar a su familia y despedir a su abuela.

Álvaro Montero viajó a Colombia por el fallecimiento de su abuela. Fotobaires El arquero titular de Boca no atajaría vs. Central Córdoba Su ausencia, además, modificaría los planes del DT para el próximo compromiso. El Xeneize enfrentará a Central Córdoba este viernes a las 21:30 en la Bombonera, por la novena fecha del Torneo Clausura, y la escasez de tiempo hace prácticamente imposible que el arquero titular pueda regresar a la Argentina y estar nuevamente bajo los tres palos.

Pensando en la revancha en el Morumbí, Arruabarrena pondrá un mix ante el Ferroviario y todo indica que saldrá a la cancha un equipo similar al que viene de empatar 2-2 ante Gimnasia de Mendoza. Aunque, en este caso, sin la presencia de Montero: su lugar lo ocuparía Leandro Brey.