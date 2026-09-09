La reacción de los medios en Brasil a la derrota de San Pablo ante Boca en la Bombonera: "Resultado amargo"

Tras el triunfo por la mínima del Xeneize sobre el San Pablo, los medios brasileños reaccionaron a la caída del equipo dirigido por Dorival Junior.

Boca sacó una ventaja importante en la Bombonera. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se impuso 1-0 ante San Pablo, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, gracias al gol de Miguel Merentiel. El triunfo del Xeneize no pasó desapercibido en Brasil, donde los principales medios deportivos destacaron la derrota del conjunto paulista y la obligación que tendrá de revertir la serie en el Morumbí.

La reacción de los medios brasileños al triunfo de Boca frente a San Pablo Uno de los primeros en reaccionar fue Globo, que tituló: “San Pablo es derrotado por Boca Juniors y queda en desventaja en los cuartos de final de la Sudamericana”. El reconocido medio brasileño calificó el resultado como “amargo” para el equipo de Dorival y apuntó especialmente al cambio que sufrió durante el segundo tiempo, cuando el Xeneize logró hacerse fuerte y terminó encontrando el gol que le permitió quedarse con el partido.

El titular de Globo Esporte tras el triunfo de Boca ante San Pablo. Globo Esporte También Lance puso el foco en la ventaja conseguida por el Xeneize: “Sao Paulo pierde ante Boca en la Bombonera y define la clasificación en el Morumbí”, publicó el portal, que definió el encuentro como “muy disputado”. Además, recordó una situación que pudo haber cambiado el desarrollo de la serie: el cabezazo de Luciano en el comienzo del partido que terminó directamente en las manos de Álvaro Montero.

Por su parte, UOL Esporte también reflejó el golpe recibido por San Pablo en territorio argentino: “San Pablo se descuida en el segundo tiempo, pierde ante Boca en la Bombonera y se queda sin Calleri”, fue el título elegido por el medio brasileño, que destacó el buen primer tiempo del conjunto visitante, aunque remarcó que el equipo cayó en su rendimiento después del descanso y terminó pagando caro ese bajón.