Arruabarrena destacó la solidez de Boca y dejó una advertencia para la revancha en Brasil

Rodolfo Arruabarrena valoró el rendimiento de su equipo, remarcó que la serie está abierta y expresó que Boca no debe confiarse por haber ganado la ida.

El Vasco Arruabarrena sabe que Boca no debe confiarse por haber ganado el partido de ida y remarcó que la serie está abierta.

Boca derrotó 1-0 a San Pablo en la Bombonera y quedó bien parado de cara a la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Después del encuentro, Rodolfo Arruabarrena valoró el rendimiento de su equipo, explicó el movimiento de Leonel Flores y Alan Velasco que permitió encontrar espacios y remarcó que todavía quedan 90 minutos en Brasil.

“Fue más un partido de cuartos o semis de Libertadores y no de Sudamericana, pero lamentablemente ambos equipos están en Sudamericana”, analizó Arruabarrena después del triunfo. El entrenador destacó el carácter "táctico" y cerrado del encuentro y explicó que Boca sabía que “los pequeños detalles iban a ser importantes”. “Fuimos serios, arrancaron mejor y luego nos asentamos y tuvimos el control del partido”, agregó.

El análisis de Arruabarrena tras el triunfo de Boca ante San Pablo El Vasco Arruabarrena analizó el triunfo de Boca vs. San Pablo DSports El Vasco también puso el foco en la revancha y evitó dar por cerrada la serie. "Hemos ganado solo los primeros 90', faltan 90' allá e iremos a buscar el partido con nuestras armas para clasificar", afirmó. Antes de pensar en el viaje a Brasil, el técnico remarcó que Boca deberá afrontar el viernes próximo su compromiso por la Liga Profesional ante Central Córdoba y buscar “sumar de a 3” como local.

El cambio táctico que destrabó el partido Arruabarrena realizó dos modificaciones durante el encuentro, pero uno de los ajustes más importantes se produjo sin necesidad de cambiar nombres. En el segundo tiempo, Leonel Flores pasó de la izquierda a la derecha, mientras que Alan Velasco tuvo mayor libertad para moverse por el frente de ataque.

El movimiento terminó dando resultados y ambos participaron en la construcción de la jugada que derivó en el gol de Miguel Merentiel. "Queríamos que estén abiertos para tratar de que sus carrileros no salten a presionar o que salten más tarde, que fue lo que pasó en el segundo tiempo", explicó el entrenador. Sobre Flores, Arruabarrena agregó: “Leo, si bien le faltó por izquierda esa última definición, estaba ganando las espaldas de los stoppers o carrileros”.