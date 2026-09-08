Boca venció 1-0 a San Pablo en la Bombonera por los cuartos de la Sudamericana y definirá la serie en Brasil

El goleador Miguel Merentiel anotó el único tanto de la noche a los 6' del complemento. La revancha entre Boca y San Pablo será el próximo martes en el Morumbí.

Miguel Merentiel marcó el 1-0 de un partido muy cerrado para Boca, que dentro de una semana buscará la clasificación en el mítico Estadio Morumbí de San Pablo.

Boca Juniors le ganó 1-0 ante San Pablo de Brasil, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El equipo de Rodolfo Arruabarrena hizo los deberes de local, en un partido parejo en el que ninguno de los equipos se lució. Ahora, irá con la ventaja a Brasil gracias al gol de Miguel Merentiel, a los 6' del segundo tiempo.

Las primeras chances del partido fueron para San Pablo, que le generó peligro a Boca en el comienzo. A los 12 minutos avisó con una buena jugada elaborada por el medio de la mano de Pablo. Finalmente el 10, Luciano, quedó de frente al arco, remató y la pelota se desvió en Herrera.

Sobre los 16' hubo otra jugada clarísima para San Pablo. Tomás Belmonte se equivocó en la salida, le dejó servida la pelota a Iago que tiró un buen centro y luego Luciano, de cabeza, exigió a Álvaro Montero que la sacó al córner a puro reflejo.

El mediocampista xeneize Santiago Ascacibar intenta cerrarle los caminos al brasileño Artur, volante de San Pablo. EFE Recién a los 22 de la primera mitad, Boca comenzó a despertarse de a poco, con aproximaciones pero sin ocasiones claras. Primero un centro bueno de Velasco por derecha que Belmonte no llegó a conectar. Luego, en la continuidad de la jugada, el propio Velasco remató de afuera y la pelota salió desviada al córner.

Ya a los 34 sí se generó la primera de peligro parao Boca, con Lautaro Blanco. El lateral izquierdo se mandó al ataque con pelota deominada y, llegando al vértice del área, decidió rematar al arco, generando incomodidad para San Pablo.