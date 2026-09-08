Boca venció 1-0 a San Pablo en la Bombonera por los cuartos de la Sudamericana y definirá la serie en Brasil
El goleador Miguel Merentiel anotó el único tanto de la noche a los 6' del complemento. La revancha entre Boca y San Pablo será el próximo martes en el Morumbí.
Boca Juniors le ganó 1-0 ante San Pablo de Brasil, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El equipo de Rodolfo Arruabarrena hizo los deberes de local, en un partido parejo en el que ninguno de los equipos se lució. Ahora, irá con la ventaja a Brasil gracias al gol de Miguel Merentiel, a los 6' del segundo tiempo.
Las primeras chances del partido fueron para San Pablo, que le generó peligro a Boca en el comienzo. A los 12 minutos avisó con una buena jugada elaborada por el medio de la mano de Pablo. Finalmente el 10, Luciano, quedó de frente al arco, remató y la pelota se desvió en Herrera.
Sobre los 16' hubo otra jugada clarísima para San Pablo. Tomás Belmonte se equivocó en la salida, le dejó servida la pelota a Iago que tiró un buen centro y luego Luciano, de cabeza, exigió a Álvaro Montero que la sacó al córner a puro reflejo.
Recién a los 22 de la primera mitad, Boca comenzó a despertarse de a poco, con aproximaciones pero sin ocasiones claras. Primero un centro bueno de Velasco por derecha que Belmonte no llegó a conectar. Luego, en la continuidad de la jugada, el propio Velasco remató de afuera y la pelota salió desviada al córner.
Ya a los 34 sí se generó la primera de peligro parao Boca, con Lautaro Blanco. El lateral izquierdo se mandó al ataque con pelota deominada y, llegando al vértice del área, decidió rematar al arco, generando incomodidad para San Pablo.
Para el segundo tiempo, el optimismo creció y Boca se hizo protagonista. Tal es así que solamente le tomó 6 minutos para ponerse en ventaja. Tras una buena conducción de Paredes, que le abrió a la izquierda, Blanco tiró un centro para Merentiel que, en dos tiempos, terminó venciendo al arquero rival.
Merentiel convirtió el 1-0 de Boca
Después de ponerse por delante, el partido entró en una meseta contundente y, salvo un cabezazo de Merentiel que pasó cerca, no hubo más ocasiones. Hasta el minuto 22, en la que Velasco casi anotó el segundo tras conducir por derecha y rematar de afuera, pegado al palo derecho.
A los 30 del complemento se salvó San Pablo. Tras una plancha muy fuerte sobre Paredes, en la que toca la pelota y luego deja la pierna, Domingo Duarte recibió la tarjeta roja directa. Sin embargo, el árbitro fue al VAR y corrigió su acción, por lo que el club brasileño pudo continuar con 11 hombres en cancha.
La gran incidencia para la vuelta es que Jonathan Calleri, ex Boca que fue repudiado por toda la Bombonera cuando salió, no podrá jugar en Brasil. El delantero, quien llegó tocado desde lo físico por una lesión, recibió la tarjeta amarilla y se perderá dicho duelo por acumulación.
El final de partido no tuvo sobresaltos para el Xeneize, que controló la situación pero no apretó para buscar un poco más. De esta manera, con una ventaja mínima, irá a Brasil para tratar de defenderla. El duelo de vuelta se jugará el próximo marte 15 de septiembre a las 21:30 hs.
Fuente: NA.