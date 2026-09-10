Boca vendió a un futbolista que era de la consideración de Arruabarrena por US$ 6.000.000 al Atlas de Crespo

Boca llegó a un acuerdo con el club mexicano y se desprende de uno de los futbolistas que había recuperado protagonismo en las últimas semanas.

Después de varios días de negociaciones, Boca tiene prácticamente cerrada una venta que modificará las alternativas de su plantel. El acuerdo está encaminado y, si no aparecen inconvenientes con la documentación, el futbolista viajará este jueves para realizarse la revisión médica y firmar un contrato por cuatro años con su nuevo club.

El protagonista de esta historia es Kevin Zenón, quien continuará su carrera en el Atlas de México. El Xeneize acordó transferir el 100% de su pase por una cifra cercana a los 6.000.000 de dólares, en una operación que tomó velocidad durante las últimas horas. El mercado mexicano cierra este viernes 11 de septiembre y por eso ambas instituciones trabajan contrarreloj para completar todos los trámites.

Boca vendió a Kevin Zenón al Atlas de México por USD$ 6.000.000 La transferencia, además, tendrá un reparto particular de los ingresos. Boca es dueño del 80% de los derechos económicos del correntino, mientras que Unión conserva el 20% restante. La posibilidad de que Zenón dejara el club ya estaba sobre la mesa desde hacía varios días y Rodolfo Arruabarrena incluso había reconocido públicamente que existía una negociación por el mediocampista después del empate ante Gimnasia en Mendoza.

Boca vendió a Kevin Zenón al Atlas de México por USD$ 6.000.000. Santiago Tagua/MDZ “Hay una negociación. He sido claro con él hace mucho tiempo, y él también. Mientras el club no me diga lo contrario, lo utilizaré”, había expresado el entrenador, quien sabía que podía perder al futbolista. Zenón había llegado a Boca en enero de 2024 procedente de Unión y rápidamente se ganó un lugar, aunque con el tiempo fue perdiendo protagonismo hasta atravesar una extensa etapa con muy pocos minutos.