Boca sufre otra baja para el partido ante Central Córdoba, antes de la vuelta con San Pablo en Brasil

Un futbolista titular en Boca se perderá el choque frente al Ferroviario por lo que el Vasco Arruabarrena tendrá que hacer un cambio obligado.

Boca tendrá que afrontar el partido de este viernes ante Central Córdoba con una ausencia inesperada en un momento importante de la temporada. El Xeneize recibirá al conjunto santiagueño por la novena fecha del Torneo Clausura y Rodolfo Arruabarrena deberá modificar una pieza de su equipo, justo cuando la Copa Sudamericana aparece como la gran prioridad.

El futbolista que no estará disponible es Álvaro Montero. El arquero viajó a Colombia por la muerte de su abuela y no llegará a tiempo para regresar a la Argentina. Su retorno a Buenos Aires está previsto para el fin de semana, por lo que la ausencia en la Bombonera será inevitable. De todos modos, el colombiano sí estará en condiciones de reaparecer el próximo martes para la revancha ante San Pablo en el Morumbí.

Álvaro Montero se perderá el choque contra Central Córdoba La oportunidad de ocupar su lugar será para Leandro Brey, quien volverá a ponerse los guantes después de haber tenido un papel importante en el equipo durante la temporada. El arquero surgido de Los Andes fue titular en el primer partido de este segundo ciclo de Arruabarrena, ante Sarmiento de Junín por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. A punto de cumplir 24 años, disputará su 15º partido del año, el 13º como titular, luego de haber reemplazado a Agustín Marchesín tras su grave lesión de rodilla.

Álvaro Montero no llegará a tiempo a la Argentina y se perderá el partido contra Central Córdoba. Fotobaires La baja de Montero llega, además, en su mejor momento desde su llegada al club. Después de algunas dudas en sus primeras presentaciones, el colombiano empezó a responder con actuaciones determinantes: fue clave para eliminar a Vélez en la Copa Argentina y tuvo una enorme intervención durante el triunfo ante San Pablo por la Sudamericana. Esa evolución le permitió ganarse la confianza del cuerpo técnico y transformarse en una pieza cada vez más importante. Además, no es menor el dato de que se enteró de la muerte de su abuela horas antes del partido, pero de todos modos quiso quedarse a jugar el partido y luego viajar para el último adiós.