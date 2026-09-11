Boca ya conoce al árbitro para la revancha ante San Pablo en Brasil: los 3 antecedentes que ilusionan al Xeneize

Gustavo Tejera fue designado por la Conmebol para impartir justicia en el partido de vuelta en el Morumbí y tiene un llamativo historial con Boca.

Boca irá a buscar la clasificación Brasil con una estadística que le saca una sonrisa. La Conmebol confirmó este viernes a Gustavo Tejera como árbitro del partido de vuelta ante San Pablo, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y el uruguayo tiene un historial perfecto con el Xeneize: cada vez que lo dirigió, ganó.

Los antecedentes "felices" del árbitro Gustavo Tejera con Boca El primer antecedente fue el 2-0 ante Always Ready, en 2022. Después llegó el 1-0 frente a Trinidense, en 2024, en el único cruce que tuvo con Boca por esta competencia. El último recuerdo es todavía más reciente: el triunfo 2-1 ante Universidad Católica en Chile, en abril pasado, por la fase de grupos de la Libertadores.

Gustavo Tejera dirigió el Universidad Católica 0-2 Boca por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Fotobaires San Pablo también está invicto con el uruguayo ¿Y San Pablo? Tampoco tiene motivos para preocuparse demasiado por la designación. El Tricolor está invicto con Tejera: le ganó 3-1 a Racing en Avellaneda, en 2021, y empató 0-0 con Atlético Nacional, en Colombia. Es decir, el historial favorece al club argentino en cantidad de triunfos, pero no garantiza nada para la revancha en el Morumbí.

El encuentro tendrá una terna enteramente charrúa. Leodán González será el encargado del VAR, en una noche en la que todas las miradas estarán puestas sobre el arbitraje y las decisiones que puedan influir en la serie.