River cerró el container: el último jugador que quedaba en Cantilo se va a un grande de Brasil

Un importante club brasileño negoció a contrarreloj y se llevó al único jugador de River que seguía entrenándose de manera apartada. Los detalles.

Se terminó la espera. Matías Viña continuará su carrera en Brasil: el lateral uruguayo rescindirá su contrato con River y será nuevo jugador de Cruzeiro a préstamo hasta fin de año.

El defensor, cuyo pase pertenece al Flamengo, atravesaba una situación incómoda desde hace semanas. El Millonario intentó cortar su cesión de manera anticipada en más de una oportunidad, pero el club brasileño se negó. Mientras tanto, las alternativas que aparecieron durante el mercado fueron cayéndose una detrás de otra.

Matías Viña se va de River y jugará en Cruzeiro Con este panorama complejo, el entorno de Viña comenzó a buscar una salida que le permita volver a jugar. Y en el cierre del mercado brasileño apareció Cruzeiro, que aceleró las negociaciones y logró llegar a un acuerdo para quedarse con el defensor charrúa.

Matías Viña seguirá su carrera en Cruzeiro. El acuerdo contempla que Viña rescinda su vínculo con River y que Flamengo lo ceda a préstamo al conjunto de Belo Horizonte hasta diciembre. La operación, además, no incluye una opción de compra, por lo que el futbolista deberá regresar al Mengao una vez finalizado el período de cesión.