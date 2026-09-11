Atento, Boca: el refuerzo estrella con el que el Santos de Neymar va por la Copa Sudamericana

El Santos de Neymar abrochó la llegada de un ex Barcelona y Liverpool hasta fin de año y sumó jerarquía para ir por todo en la Copa Sudamericana.

Santos quiere volver a ser protagonista en el plano internacional y, después de dar un importante paso en la Copa Sudamericana, decidió mover fuerte el mercado de pases. El Peixe viene de derrotar 2-0 a Atlético Mineiro por la ida de los cuartos de final y ahora sorprendió al cerrar la llegada de una figura de enorme recorrido europeo, que se sumará al plantel hasta fin de año.

El refuerzo en cuestión es Phillipe Coutinho. Según informó el periodista Fabrizio Romano, el brasileño llegó a un acuerdo con el conjunto paulista y tendrá la posibilidad de volver a compartir equipo con Neymar, uno de sus grandes amigos desde los tiempos en los que ambos coincidieron en las selecciones juveniles de Brasil y posteriormente en la mayor.

Phillipe Coutinho, el refuerzo estelar que abrochó el Santos de Neymar A sus 34 años, Coutinho busca recuperar el nivel que alguna vez lo convirtió en una de las grandes figuras del fútbol mundial. Su carrera lo llevó por clubes de enorme jerarquía como Inter de Milán, Liverpool, Barcelona y Bayern Múnich, donde dejó destellos del talento que lo transformó en uno de los mediocampistas ofensivos más cotizados de su generación.

Coutinho es nuevo refuerzo del Santos de Neymar, que va en busca de conquistar la Sudamericana. Foto: DPA El brasileño había regresado a Vasco da Gama en 2024, el club donde comenzó su carrera, pero su segunda etapa no tuvo la continuidad esperada. En febrero rescindió su contrato y desde entonces permanecía sin equipo. Ahora Santos le abre nuevamente las puertas del fútbol de alto nivel y le ofrece la posibilidad de reencontrarse con una versión que hace tiempo busca recuperar.