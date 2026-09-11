El Vasco Arruabarrena tomará una jugada decisión en Boca para el partido ante Central Córdoba

El Xeneize afrontará un partido clave antes de la revancha ante San Pablo y Arruabarrena prepara una jugada decisión para medirse ante el Ferroviario.

Boca deberá afrontar en apenas cuatro días dos compromisos de enorme importancia y Rodolfo Arruabarrena ya tomó una decisión pensando en lo que viene. Mientras este viernes recibirá a Central Córdoba por el torneo local, el martes tendrá que viajar a Brasil para defender el 1-0 conseguido ante San Pablo y buscar el boleto a las semifinales de la Copa Sudamericana. Por eso, el entrenador apostará por una rotación profunda.

La idea del Vasco, si finalmente confirma lo trabajado, es presentar un equipo prácticamente inédito ante los santiagueños. La decisión también está atravesada por varias bajas que complicaron el armado: Álvaro Montero viajó a Colombia por el fallecimiento de su abuela, Milton Delgado continúa con su recuperación y Kevin Zenón tiene encaminada su salida al Atlas de México. Además, Camilo Rey Domenech sufrió una lesión este jueves justo cuando aparecía como una de las alternativas para el recambio.

El Vasco Arruabarrena presentará un equipo inédito ante Central Córdoba pensando en San Pablo La defensa sería la línea que más modificaciones tendría, ya que podría cambiar por completo respecto del equipo que comenzó ante San Pablo. Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco tendrían descanso, mientras que sus lugares serían ocupados por Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Matías Satas. En el arco, Leandro Brey reemplazará a Montero y volverá a ser titular después de su última aparición frente a Sarmiento, en el debut del ciclo del Vasco.

El Vasco Arruabarrena prepara una rotación masiva para recibir a Central Córdoba. Fotobaires El mediocampo tampoco mantendría a sus habituales protagonistas. Santiago Ascacibar y Leandro Paredes no serían de la partida y Williams Alarcón y Carlos Palacios aparecen como principales candidatos para ingresar. La lesión de Rey Domenech, además, obligó al entrenador a modificar parte de su planificación: la intención inicial era darle descanso a alguno entre Tomás Belmonte y Alan Velasco, aunque ahora Arruabarrena deberá decidir si sostiene esa idea o mantiene a uno de ellos desde el comienzo.

En el ataque también habrá cambios importantes. Miguel Merentiel y Leonel Flores, titulares en el partido de ida frente a San Pablo, serían preservados pensando en la revancha del martes. Sus lugares quedarían para Sebastián Villa y Enner Valencia, quienes tendrían la oportunidad de comandar una delantera completamente renovada.