¿Un anticipo de lo que pasará en Boca-Vélez? El fallo del Tribunal de Disciplina para un equipo que hizo un cambio de más

Tras el reclamo de Vélez por alineación indebida de Boca, el Tribunal de Disciplina de la AFA sentó un precedente que deja entrever su resolución final.

La AFA sentó un precedente que puede anticipar el falló tras el reclamo de Vélez por el partido contra Boca.

La polémica por el duelo entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield por Copa Argentina sigue a flor de piel. La inclusión de seis jugadores extranjeros en la planilla por parte del Xeneize, cuando el máximo permitido es de cinco, fue denunciada por el Fortín, que reclamó a la AFA que le den la clasificación a cuartos por "alineación indebida".

En la Ribera se defienden bajo la premisa de que uno de los seis foráneos (Ángel Romero) no ingresó, por lo que no hubo ventaja deportiva y no correspondería más que una sanción económica. Y este jueves, el Tribunal de Disciplina sentó un precedente que puede anticipar el fallo final, el cual se conocería el jueves 17 de septiembre.

El precedente que sentó la AFA que puede anticipar el fallo de Boca-Vélez Lanús protestó que Belgrano realizó 6 cambios en el duelo entre ambos equipo en la fecha 6 del Clausura Femenino. Prensa Belgrano El pasado domingo 30 de agosto, por la fecha 6 del Clausura del campeonato femenino, Belgrano venció 3-1 a Lanús. Tras el encuentro, la institución granate elevó una protesta formal debido a que las Piratas habían realizado seis cambios, uno más que lo que admiten las reglas, y al igual que el cuadro de Liniers, pidió que le den la victoria por "alineación indebida".

En el Boletín N°6945, publicado hace apenas unas horas, el Tribunal resolvió dar por acreditada la infracción del cuadro cordobés, pero rechazó encuadrarla como una "alineación indebida" y no hizo lugar al pedido del elenco del sur, manteniendo el mismo resultado con el que finalizó (3-1) en favor del Celeste, aunque sí le aplicó una multa económica equivalente al valor de 200 entradas generales.

Los argumentos que dio la AFA es, en primer término, que el exceso de cambios no se enmarca dentro de los estipulado por el artículo 18 como "alineación indebida", ya que todas las jugadoras, incluida la de la infracción, se encontraban debidamente registradas y habilitadas. Además, interpretaron que la falta no era meritoria del máximo castigo estipulado por el reglamento, ya que la sexta sustitución se dio recién al minuto 89 y no se evidenció ventaja deportiva como consecuencia de la misma.