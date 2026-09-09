Con dos joyas de River y una de Boca, la lista de la Selección Sub 19 para los Juegos Suramericanos

Diego Placente convocó a 18 jugadores para el torneo que se llevará a cabo en Santa Fe. Se destacan varios proyectos del fútbol local y tres europibes.

La Selección argentina Sub 19 ya tiene a sus elegidos para una competencia que se viene con todo. Diego Placente definió el plantel que representará al país en los Juegos Suramericanos 2026, que se disputarán en la provincia de Santa Fe a mediados de septiembre.

Los convocados de Placente para los Juegos Suramericanos, con varios apellidos conocidos Entre los convocados aparecen tres nombres que generan especial atención en el fútbol argentino, sobre todo en lo que respecta a los dos clubes más grandes: Felipe Esquivel (delantero) y Santiago Espíndola (volante central), de River, y Matías Gabriel Satas (zaguero), de Boca. Pero no serán los únicos juveniles destacados de la lista.

Es que también fueron citados Ian Subiabre, surgido en el Millonario y actualmente a préstamo en Tigre, y Facundo Guch, de Newell's. Como si fuera poco, a ellos se suman tres jugadores que desarrollan sus carreras en el fútbol europeo: Nicolás Marcipar (Barcelona), Bruno Galassi (Lazio) y Alain Gómez Santillán (Valencia).

Ian Subiabre pasó de ser una de las jóvenes promesas de River a ser cedido a préstamo a Tigre tras entrenar aparte con los "borrados" por la dirigencia. Instagram @iansubiabre La nómina fue oficializada por el Comité Olímpico Argentino, que confirmó así el equipo dirigido por Placente para la 13ª edición de los Juegos Suramericanos. La competencia se llevará a cabo entre el 12 y el 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Durante 15 días habrá acción en 26 disciplinas. Y para los argentinos no se tratará solamente de ir por medallas: el torneo tendrá un premio extra, ya que se entregarán plazas clasificatorias para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.