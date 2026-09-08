Se anuncian los amistosos de la selección: qué probabilidades tiene Mendoza de ser sede

La Asociación del Fútbol Argentino dará a conocer entre martes y miércoles el cronograma de partidos de la selección argentina para la primera fecha FIFA post mundial. Y por los trascendidos, existen grandes posibilidades que alguno de los encuentros se desarrolle más allá de la General Paz .

Si bien el anuncio se esperaba para este lunes, finalmente la noticia se postergó algunas horas debido a que la AFA todavía no logró cerrar las negociaciones con los rivales.

Dentro de las posibilidades que se barajan como equipos a enfrentar, aparecen selecciones de la talla de Burkina Faso y Benín , aunque esto también será oficializado a la brevedad, al igual que los días, previstos para fines de septiembre y principios de octubre.

Sentado espera. Lionel Scaloni ya presentó la lista de reservas amplias de jugadores para la ventana FIFA.

Luego de conocerse públicamente que la albiceleste disputará dos o tres partidos durante la próxima fecha FIFA , de la mano a esta información comenzó a circular la posibilidad que algún encuentro se juegue en el interior del país.

Dentro de las plazas que se barajan, las primeras que picaron en punta fueron las del estadio Mario Kempes , de Córdoba , y la del Gigante de Arroyito , de Rosario .

MDZ

Y según pudo averiguar MDZ, en esa “pelea” por quedarse con uno de los partidos de la selección subcampeona del mundo, el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza corre de atrás.

Por qué el Malvinas Argentinas va de atrás

Si bien la plaza Mendoza como sede de grandes eventos deportivos se mantiene vigente (el sábado albergó un encuentro de rugby internacional), en los últimos años el fútbol argentino eligió aterrizar en otros lugares como Córdoba, Santiago del Estero o Santa Fe.

La decisión de no elegir a la provincia está relacionada con una cuestión meramente económica. De un tiempo a esta parte, el Gobierno de Mendoza tomó la determinación de no erogar los altos presupuestos que se solicitan a la hora de negociar las sedes, por lo que si la selección de Scaloni decide jugar en el interior, en Cuyo tendremos que mirarlo por televisión.

Una fecha FIFA más que especial

Los dos o tres compromisos que disputará la selección argentina en la próxima fecha FIFA serán muy especiales no sólo por tratarse de los primeros partidos después del mundial, sino también por otro hecho puntual que marcará el futuro del combinado nacional.

Comienza una nueva era en la selección argentina, sin la presencia del astro rosarino. EFE

Es que los encuentros previstos para este mes y el que viene serán los primeros que juegue la albiceleste sin la presencia de Lionel Messi, quien hace diez días anunció su retiro absoluto de la selección.