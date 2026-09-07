Selección argentina: por qué se demora el anuncio de los amistosos de la próxima fecha FIFA

La AFA postergó la oficialización de los próximos amistosos de la Selección. FIFA debe definir una cuestión reglamentaria clave para los jugadores suspendidos.

La espera se extendió y habrá que aguardar hasta el miércoles para conocer oficialmente el calendario de la Selección argentina en la próxima fecha FIFA. La AFA tenía previsto comunicar este lunes los amistosos que la Scaloneta disputará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, pero un trámite pendiente con la FIFA obligó a postergar el anuncio.

El punto clave pasa por la categoría que tendrán los partidos que eventualmente se disputen en territorio argentino. La AFA espera que la FIFA confirme si serán reconocidos como amistosos Clase A, una definición que no es menor porque puede permitir que 3 futbolistas comiencen a cumplir las sanciones que arrastran desde los incidentes posteriores a la final del Mundial 2026 ante España.

Burkina Faso podría ser uno de los rivales en octubre Burkina Faso sería uno de los rivales de la Selección argentina en la fecha FIFA post Mundial. Leandro Paredes recibió una suspensión de 10 partidos, Nahuel Molina fue sancionado con 7 y Thiago Almada con 1. La FIFA ya aceptó que esas penas puedan cumplirse en amistosos Clase A o encuentros oficiales, lo que ocurra primero. Por eso, si los próximos compromisos en Argentina reciben esa consideración, los 3 jugadores podrían empezar a descontar fechas; de lo contrario, las sanciones permanecerán intactas.

Mientras espera la definición, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni continúa con la planificación. El domingo se realizaron las reservas amplias de futbolistas y la intención es disputar entre 2 y 3 amistosos durante la ventana, aunque el calendario internacional permite hasta 4 encuentros. Uno de los posibles rivales es Burkina Faso, que anunció un partido ante Argentina para el 3 de octubre en Buenos Aires, aunque todavía resta la confirmación oficial de la AFA, además de la sede y el horario.