Hecho inédito en la historia del tenis: la racha de 150 años que se cortó en el US Open 2026

La caída de Tsitsipas ante Shelton confirmó el fin de una tradición de casi 150 años que acompañó al tenis desde el primer Wimbledon.

Con la caída de Tsitsipas, se cortó una histórica racha en el tenis.

El tenis cerró este domingo una de las rachas más extensas de su historia desde su creación en 1873. La eliminación de Stefanos Tsitsipas ante Ben Shelton por 6-2, 6-3 y 6-4, Stefanos Tsitsipas y confirmó un hecho inédito desde Wimbledon 1877: por primera vez, una temporada terminará sin al menos un semifinalista que utilice ese golpe en alguno de los cuatro Grand Slams.

Desde el primer Wimbledon de la historia, al menos un jugador con revés a una mano había conseguido llegar como mínimo a las semifinales de un Grand Slam cada año. La cadena se mantuvo durante casi 150 años, atravesó distintas generaciones y sobrevivió a los cambios técnicos del tenis hasta llegar a 2026.

El posteo del jugado al inicio del US Open. X Una tradición que sobrevivía desde Wimbledon 1877 Ningún jugador de este estilo alcanzó las semifinales del Abierto de Australia, Roland Garros ni Wimbledon, por lo que el US Open representaba la última posibilidad de extender el registro.

El griego era el único jugador en el torneo que podía mantener viva la histórica racha. EFE En Nueva York comenzaron el torneo varios representantes del revés a una mano, entre ellos Tsitsipas, Lorenzo Musetti, Denis Shapovalov, Daniel Altmaier, Giovanni Mpetshi Perricard, Aleksandar Kovacevic y Christopher O’Connell. Todos quedaron eliminados antes de los octavos de final salvo el griego, que llegó a esa instancia como el último encargado de sostener la tradición. Incluso había anticipado la dimensión del desafío en sus redes sociales: “Tengo una racha de 150 años que salvar”.

Tsitsipas no pudo sostener el último bastión Shelton terminó con esa posibilidad mediante una victoria en sets corridos. La derrota del griego no significó únicamente su despedida del US Open: también certificó que 2026 será el primer año desde 1877 sin un semifinalista de Grand Slam masculino con revés a una mano. Tsitsipas ya había contribuido a prolongar la serie en el Abierto de Australia 2023, mientras que Musetti fue quien la mantuvo vigente con sus semifinales de Wimbledon 2024 y Roland Garros 2025.