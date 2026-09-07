Hecho inédito en la historia del tenis: la racha de 150 años que se cortó en el US Open 2026
La caída de Tsitsipas ante Shelton confirmó el fin de una tradición de casi 150 años que acompañó al tenis desde el primer Wimbledon.
El tenis cerró este domingo una de las rachas más extensas de su historia desde su creación en 1873. La eliminación de Stefanos Tsitsipas ante Ben Shelton por 6-2, 6-3 y 6-4, Stefanos Tsitsipas y confirmó un hecho inédito desde Wimbledon 1877: por primera vez, una temporada terminará sin al menos un semifinalista que utilice ese golpe en alguno de los cuatro Grand Slams.
Desde el primer Wimbledon de la historia, al menos un jugador con revés a una mano había conseguido llegar como mínimo a las semifinales de un Grand Slam cada año. La cadena se mantuvo durante casi 150 años, atravesó distintas generaciones y sobrevivió a los cambios técnicos del tenis hasta llegar a 2026.
Una tradición que sobrevivía desde Wimbledon 1877
Ningún jugador de este estilo alcanzó las semifinales del Abierto de Australia, Roland Garros ni Wimbledon, por lo que el US Open representaba la última posibilidad de extender el registro.
En Nueva York comenzaron el torneo varios representantes del revés a una mano, entre ellos Tsitsipas, Lorenzo Musetti, Denis Shapovalov, Daniel Altmaier, Giovanni Mpetshi Perricard, Aleksandar Kovacevic y Christopher O’Connell. Todos quedaron eliminados antes de los octavos de final salvo el griego, que llegó a esa instancia como el último encargado de sostener la tradición. Incluso había anticipado la dimensión del desafío en sus redes sociales: “Tengo una racha de 150 años que salvar”.
Tsitsipas no pudo sostener el último bastión
Shelton terminó con esa posibilidad mediante una victoria en sets corridos. La derrota del griego no significó únicamente su despedida del US Open: también certificó que 2026 será el primer año desde 1877 sin un semifinalista de Grand Slam masculino con revés a una mano. Tsitsipas ya había contribuido a prolongar la serie en el Abierto de Australia 2023, mientras que Musetti fue quien la mantuvo vigente con sus semifinales de Wimbledon 2024 y Roland Garros 2025.
La historia del golpe atraviesa buena parte de las grandes épocas del tenis. Roger Federer fue uno de sus máximos exponentes en el siglo XXI, pero también lo utilizaron figuras como Stan Wawrinka, Grigor Dimitrov, Dominic Thiem, Gastón Gaudio, Albert Costa y Alex Corretja.
Antes aparecieron nombres como Pete Sampras, Boris Becker, Stefan Edberg, Gustavo Kuerten, Patrick Rafter, Michael Stich, Thomas Muster y Petr Korda, además de estrellas de generaciones anteriores como Rod Laver, Manuel Santana, Björn Borg, John McEnroe, Guillermo Vilas, Jimmy Connors e Ivan Lendl, entre otros.
“Somos como dinosaurios que se extinguen”
Tsitsipas ya había advertido durante el torneo sobre la progresiva desaparición de este recurso. Según explicó, mientras décadas atrás la enorme mayoría de los jugadores utilizaba una sola mano para ejecutar el revés, actualmente su presencia es mínima. También contó que había hablado sobre la tendencia con Grigor Dimitrov y resumió la situación con una comparación contundente: “Cada década vamos a menos. Somos como dinosaurios que se extinguen”.
Para el griego, la principal dificultad del revés a una mano está en las exigencias de preparación, técnica y desplazamiento. Considera que el golpe a dos manos permite solucionar con mayor facilidad una pelota cuando el jugador llega tarde o queda fuera de posición, mientras que la variante tradicional ofrece menos margen para corregir. Tsitsipas, campeón de 13 títulos ATP Tour, finalista de dos Grand Slam y exnúmero 3 del ranking, nunca contempló modificar su propio golpe. Con su caída frente a Shelton, aquel revés que acompañó al tenis desde sus primeros grandes campeonatos perdió también una racha que había permanecido intacta desde 1877.