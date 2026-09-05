Etcheverry le ganó a Navone el duelo de argentinos en el US Open, pasó a octavos e hizo una confesión

Tomás Etcheverry avanzó a los octavos de final del US Open tras imponerse ante Mariano Navone en el duelo entre argentinos. El platense ganó por 6-4, 6-4 y 6-3, en 2 horas y 27 minutos, y volvió a meterse en la segunda semana de un Grand Slam.

El partido tenía el atractivo de garantizar la presencia de un argentino en la siguiente instancia, aunque también significaba que uno de los dos quedaría eliminado. Etcheverry llegaba mostrando su mejor tenis de los últimos meses, mientras que Navone atravesaba un buen momento sobre cemento .

La diferencia en el desgaste previo también tuvo su peso. Etcheverry había disputado 2 horas y 46 minutos menos que su compatriota en su camino hacia la tercera ronda y pudo aprovechar esa frescura para imponerse con autoridad.

Después del triunfo, el platense reconoció que el vínculo con su rival hizo todavía más especial el partido. "No es fácil jugar contra un amigo", expresó. Etcheverry también destacó el nivel que venía mostrando Navone y explicó: "Marian hizo una gira increíble en cemento, ganando muchos partidos, está jugando un tenis increíble".

Etcheverry se quedó con el duelo argentino @tometcheverry se impuso ante Mariano Navone por 6-4 6-4 6-3 y avanzó por primera vez a los octavos de final del US Open Es el primer argentino en alcanzar esta instancia en Nueva York desde Diego Schwartzman en 2021 … pic.twitter.com/XWfYhn0JQY

"Cuando juego con él es una partida de ajedrez, muy táctico, porque él es rapidísimo, tiene una solidez increíble y hay que tener paciencia, sin paciencia no le ganás. Nos conocemos mucho", agregó.

El triunfo le permitirá jugar por segunda vez en su carrera la segunda semana de un Grand Slam. La anterior había sido en Roland Garros 2023.

Etcheverry le ganó a Navone el duelo de argentinos en el US Open

"Estar en una segunda semana de Grand Slam por segunda vez es súper especial. Venía buscándolo después de 2023, y sabía que iba a estar un poco más entero a nivel físico", contó el argentino tras conseguir la clasificación. Ahora Etcheverry espera por su próximo desafío en Nueva York, mientras que Francisco Cerúndolo buscará convertirse en el segundo argentino en los octavos de final.

In for a treat on Sunday! pic.twitter.com/bvNSbodIFp — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2026

Cerúndolo busca seguir en carrera

Cerúndolo, ubicado en el puesto 25 del ranking, enfrentará este sábado al estadounidense Taylor Fritz, décimo preclasificado. El encuentro comenzará a las 12.30, hora argentina, y será televisado por ESPN 2 y Disney+ Premium. Fritz ya sabe lo que es disputar una final del US Open, instancia en la que cayó ante Jannik Sinner.