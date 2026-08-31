La histórica racha de Djokovic que Navone rompió tras el triunfazo en la primera ronda del US Open

Navone se quedó eliminó al serbio en la primera ronda del Gran Slam estadounidense y con ello le puso fin a una racha de 20 años que ostentaba el ex N°1.

Mariano Navone se dio el gusto de conseguir una victoria que quedará para siempre en la historia del US Open. En una noche inolvidable, el argentino derrotó a Novak Djokovic por 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1 y avanzó a la segunda ronda del último Grand Slam de la temporada. Pero el triunfo tuvo un condimento todavía más especial: por primera vez en su carrera, el serbio quedó eliminado en su partido debut en Nueva York.

Navone cortó una racha histórica de Djokovic: nunca había perdido en su estreno en el US Open La marca que arrastraba Djokovic era sencillamente impresionante. Hasta este domingo, había jugado 19 veces la primera ronda del US Open y había ganado las 19. Ni siquiera los momentos más complicados de su extensa carrera habían conseguido derribarlo en esa instancia. Navone necesitó casi cinco horas de juego para hacerlo y, después de quedar contra las cuerdas al perder el tercer set, mostró una fortaleza enorme para quedarse con los dos parciales siguientes y concretar la hazaña.

El registro comenzó en 2005, cuando un Djokovic de apenas 18 años tuvo que sufrir para derrotar a Gael Monfils en cinco sets. Después de aquel estreno, el serbio atravesó 18 debuts consecutivos sin conocer la derrota. Solamente una vez más debió llegar hasta el quinto set: fue en 2010 ante Victor Troicki, en una edición en la que terminaría disputando la final. En todo ese recorrido, además, solo faltó a Nueva York en 2017 y 2022, por diferentes motivos.

Mariano Navone y un triunfazo histórico: venció a Djokovic en cinco sets en la primera ronda del US Open. EFE La edición 2026, sin embargo, terminó siendo completamente distinta. Navone no se dejó intimidar por el nombre que tenía enfrente y logró sobrevivir a un partido larguísimo, en el que Djokovic también sufrió un importante desgaste físico. El serbio necesitó atención médica y llegó a vomitar durante el encuentro, mientras que en el cierre se lo pudo observar visiblemente afectado. Después de la derrota, explicó que su cuerpo comenzó a fallarle: “Todo mi cuerpo comienza a colapsar, calambres, dolor. La espalda simplemente se rindió al final y el hombro también”.

Con 39 años, Djokovic se marcha de manera inesperada del US Open y deja abierta una enorme incógnita sobre lo que viene. Del otro lado, Navone se queda con el triunfo más resonante de su carrera y con un lugar en la historia del tenis argentino. La Nave no solamente eliminó a uno de los máximos candidatos: hizo algo que nadie había conseguido antes en Nueva York y convirtió un debut que parecía imposible de ganar en una noche histórica.